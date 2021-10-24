Движение "Ласточек" на МЦК против часовой стрелки восстановлено

В настоящее время несколько поездов Московского центрального кольца (МЦК) в районе станции Белокаменная задерживаются в пути в результате происшествия с человеком.

Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся поездом. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги.

На место происшествия были вызваны медицинские и спасательные службы.

Движение по направлению против часовой стрелки восстановлено. Поезда временно проезжают станции Локомотив, Бульвар Рокоссовского и Белокаменная без остановки.

По часовой стрелке движение "Ласточек" осуществляется штатно.

Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.