Движение "Ласточек" на МЦК против часовой стрелки восстановлено

В настоящее время несколько поездов Московского центрального кольца (МЦК) в районе станции Белокаменная задерживаются в пути в результате происшествия с человеком.
Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся поездом. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги.
На место происшествия были вызваны медицинские и спасательные службы.
Движение по направлению против часовой стрелки восстановлено. Поезда временно проезжают станции Локомотив, Бульвар Рокоссовского и Белокаменная без остановки.
По часовой стрелке движение "Ласточек" осуществляется штатно.
Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.