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24.10.2021 11:25
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 5279 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 5279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1442 человека. На ИВЛ находится 706 человек.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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В городе выздоровели еще 3817 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 560 538. В столице скончались 84 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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