Петр Бирюков: 15 станций контроля воздуха начали работать в ближнем Подмосковье

Отслеживать чистоту воздуха начали в ближайшем Подмосковье. Здесь установлены и приступили к работе 15 станций контроля загрязнения воздуха. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в ближнем Подмосковье установлены за счет средств Москвы 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, - отметил Петр Бирюков. - Все они введены в эксплуатацию и приступили к работе". Новые станции позволят контролировать крупные промышленные объекты Московской области, а также сжигание порубочных остатков и возникновения лесо-торфяных пожаров, которые оказывают негативное влияние на воздух столичного региона. Каждая станция оснащена высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода.

"Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм - РМ2,5. Именно их ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ, - подчеркнул Петр Бирюков. - Создание единой системы позволит обеспечить сопоставимость данных экологического мониторинга в Москве и области, предотвратить появление противоречивой информации о загрязнении окружающей среды".

Новые станции контроля загрязнения атмосферного воздуха установлены в городах Балашиха, Дзержинский, Долгопрудный, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Мытищи, Одинцовский, Павловский Посад, Подольск, Химки, Щелково.