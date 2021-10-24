СК возбудил дело после авиакатастрофы в Подмосковье

По факту гибели двух человек при крушении самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Дело возбуждено по статье 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". На месте работают оперативники и эксперты СК, а также сотрудники транспортной прокуратуры. Устанавливаются причины ЧП.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Рузы упал и загорелся легкомоторный самолет "Аэропракт А-22", который еще называют "Летучей лисицей". На борту находились два человека, они погибли.