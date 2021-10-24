В Подмосковье установлен абсолютный рекорд по коронавирусу

В Московской области установлен абсолютный рекорд по вновь выявленным случаям коронавируса за сутки.

Как сообщает региональный оперативный штаб, число новых инфицированных перевалило за 3 тысячи. Такого еще не было ни разу за все время пандемии. По оценкам подмосковных властей, растет также число госпитализаций в связи с ковидом и пневмонией. На этом фоне разворачиваются дополнительные койки в специализированных стационарах.

Среди тяжело болеющих коронавирусом в Подмосковье больше всего невакцинированных пациентов старше 50 лет. Правительство Московской области призывает жителей активнее проходить иммунизацию, это позволит остановить распространение вируса.