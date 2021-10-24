На Камчатке чиновников без прививки не пустят на работу и не сохранят зарплату

С 15 ноября от работы будут отстранены сотрудники госорганов Камчатского края, которые не прошли вакцинацию, не болели COVID-19 и не имеют медицинского отвода.

Врачи обеспокоены возможностью сочетания всплеска заболеваний COVID-19 и эпидемии гриппа. Фото: Александр Корольков

Им даже не будут сохранять зарплату до улучшения эпидобстановки в регионе, поскольку, по словам губернатора региона Владимира Солодова, сотрудники власти должны быть примером ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

На заседании оперативного штаба по COVID-19 также решено, что с 8 ноября на предприятиях всем форм собственности на дистанционный режим работы должны быть переведены все работники старше 65 лет. Те из них, кто переболел инфекцией или вакцинировался, могут присутствовать на рабочем месте.

В торговых центрах с 30 октября по 7 ноября вводится запрет на нахождение детей в возрасте до 14 лет без сопровождения родителей. Между тем именно эти дни объявлены на Камчатке каникулами для школьников. С 30 октября в крае вводится система QR-кодов во многих учреждениях, что позволит продолжить работу предприятиям региона.

С 1 ноября камчатским предприятиям и организациям запрещено приглашать на работу сезонных работников, не привитых от COVID-19. Это касается рыбохозяйственных, горнодобывающих и строительных предприятий, чаще всего использующих труд вахтовиков.

За минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось в Камчатском крае еще на 32 человека и достигло 19 476 человек. По официальным данным, коронавирус стал причиной смерти 420 жителей края.