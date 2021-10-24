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24.10.2021 11:55
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке загорелся корабль-музей "Красный вымпел"

В стоящем на пирсе на Корабельной набережной Владивостока музее "Красный вымпел" произошел пожар. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

Фото: Управление МЧС по Красноярскому краю
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Сообщение о возгорании в каютах поступила на пульт спасательной службы в 15.09 по местному времени. В 15.59 открытый огонь удалось ликвидировать. Никто не пострадал.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров.

Справка "РГ"

"Красный вымпел" - это один из пяти кораблей-музеев дореволюционной эпохи, расположенных в России. Был спущен на воду в 1910 году. В 1924 - 1925 годах принимал активное участие в сражениях с остатками Белой армии на побережье Охотского и Берингова морей.

Во время Великой Отечественной войны "Красный Вымпел" выполнял работы по прокладке подводных кабелей, обеспечивал стоянки подводных лодок на отдаленных необорудованных рейдах и боевые операции кораблей на Тихом океане.

11 марта 1958 году судно было отправлено на вечную стоянку в бухту Золотой Рог во Владивостоке. Входит в список объектов культурного наследия регионального значения.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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