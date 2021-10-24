За сутки в России подтверждено 35 660 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 5279

2 Санкт-Петербург 3297

3 Московская область 3030

4 Самарская область 1093

5 Нижегородская область 772

6 Воронежская область 736

7 Республика Башкортостан 668

8 Республика Крым 649

9 Пермский край 642

10 Свердловская область 633

11 Ростовская область 600

12 Красноярский край 573

13 Смоленская область 512

14 Ульяновская область 470

15 Саратовская область 457

16 Иркутская область 435

17 Челябинская область 435

18 Омская область 427

19 Брянская область 423

20 Алтайский край 415

21 Оренбургская область 410

22 Ставропольский край 406

23 Архангельская область 401

24 Волгоградская область 396

25 Удмуртская Республика 391

26 Тверская область 382

27 Республика Карелия 370

28 Хабаровский край 361

29 Липецкая область 360

30 Калининградская область 353

31 Пензенская область 341

32 Вологодская область 335

33 Белгородская область 330

34 Ленинградская область 327

35 Тюменская область 323

36 Севастополь 321

37 Владимирская область 310

38 Республика Коми 308

39 Курская область 301

40 Забайкальский край 299

41 Псковская область 281

42 Новосибирская область 281

43 Республика Саха (Якутия) 279

44 Орловская область 271

45 Краснодарский край 267

46 Кемеровская область 265

47 Ярославская область 261

48 Ханты-Мансийский автономный округ 258

49 Приморский край 257

50 Астраханская область 244

51 Кировская область 241

52 Мурманская область 231

53 Ивановская область 219

54 Новгородская область 210

55 Тульская область 208

56 Рязанская область 199

57 Курганская область 191

58 Костромская область 180

59 Республика Хакасия 178

60 Тамбовская область 176

61 Калужская область 165

62 Республика Бурятия 159

63 Республика Татарстан 155

64 Томская область 149

65 Республика Дагестан 149

66 Амурская область 148

67 Республика Чувашия 144

68 Республика Мордовия 139

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 130

70 Республика Марий Эл 121

71 Кабардино-Балкарская Республика 120

72 Чеченская Республика 110

73 Республика Северная Осетия-Алания 92

74 Республика Ингушетия 75

75 Карачаево-Черкесская Республика 74

76 Республика Адыгея 73

77 Республика Тыва 71

78 Республика Калмыкия 64

79 Республика Алтай 61

80 Сахалинская область 54

81 Камчатский край 42

82 Еврейская автономная область 41

83 Магаданская область 23

84 Чукотский автономный округ 17

85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 241 643 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Сахалинская область 0,16%

2. Республика Калмыкия, Магаданская область, Камчатский край 0,2%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,24% За последние сутки подтверждено 1 072 смерти: Москва 84 Санкт-Петербург 69 Нижегородская область 40 Краснодарский край 39 Республика Башкортостан 36 Ростовская область 35 Саратовская область 34 Московская область 33 Ставропольский край 33 Пермский край 31 Свердловская область 31 Удмуртская Республика 30 Челябинская область 30 Пензенская область 29 Волгоградская область 26 Иркутская область 24 Красноярский край 22 Оренбургская область 20 Алтайский край 20 Самарская область 18 Тульская область 17 Брянская область 16 Липецкая область 15 Ульяновская область 15 Воронежская область 14 Республика Чувашия 14 Тюменская область 14 Республика Крым 13 Новосибирская область 13 Астраханская область 12 Севастополь 12 Республика Татарстан 11 Рязанская область 10 Чеченская Республика 10 Ханты-Мансийский автономный округ 10 Владимирская область 9 Ивановская область 9 Забайкальский край 9 Ленинградская область 8 Мурманская область 8 Омская область 8 Курская область 7 Тверская область 7 Архангельская область 7 Республика Саха (Якутия) 7 Калужская область 6 Республика Мордовия 6 Белгородская область 5 Смоленская область 5 Тамбовская область 5 Республика Дагестан 5 Республика Хакасия 5 Кемеровская область 5 Орловская область 4 Ярославская область 4 Республика Карелия 4 Республика Коми 4 Вологодская область 4 Псковская область 4 Республика Адыгея 4 Республика Бурятия 4 Приморский край 4 Кабардино-Балкарская Республика 3 Республика Северная Осетия - Алания 3 Костромская область 2 Калининградская область 2 Республика Калмыкия 2 Карачаево-Черкесская Республика 2 Республика Марий Эл 2 Кировская область 2 Курганская область 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 Республика Алтай 2 Хабаровский край 2 Сахалинская область 2 Новгородская область 1 Республика Ингушетия 1 Республика Тыва 1 Камчатский край 1 Амурская область 1 Магаданская область 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 230 600 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 784 человека: Москва 3817 Московская область 2556 Санкт-Петербург 1235 Самарская область 762 Нижегородская область 641 Республика Башкортостан 633 Республика Саха (Якутия) 571 Архангельская область 508 Ростовская область 490 Свердловская область 435 Красноярский край 435 Пермский край 400 Брянская область 376 Удмуртская Республика 368 Саратовская область 356 Ульяновская область 347 Оренбургская область 326 Тверская область 312 Республика Карелия 302 Республика Крым 301 Ленинградская область 294 Волгоградская область 291 Псковская область 287 Омская область 286 Приморский край 285 Калининградская область 278 Кировская область 261 Вологодская область 257 Тамбовская область 256 Хабаровский край 247 Забайкальский край 229 Республика Бурятия 206 Кемеровская область 202 Курская область 199 Челябинская область 198 Тульская область 190 Воронежская область 188 Костромская область 182 Иркутская область 153 Ханты-Мансийский автономный округ 151 Астраханская область 141 Мурманская область 140 Ярославская область 136 Калужская область 130 Липецкая область 127 Смоленская область 119 Амурская область 114 Республика Коми 113 Ставропольский край 112 Республика Дагестан 111 Новгородская область 104 Республика Мордовия 103 Тюменская область 103 Республика Чувашия 98 Кабардино-Балкарская Республика 83 Республика Тыва 82 Алтайский край 82 Чеченская Республика 72 Владимирская область 71 Ивановская область 66 Республика Ингушетия 62 Краснодарский край 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 61 Орловская область 57 Карачаево-Черкесская Республика 55 Томская область 51 Республика Калмыкия 50 Курганская область 49 Республика Татарстан 48 Сахалинская область 47 Севастополь 45 Новосибирская область 45 Белгородская область 42 Республика Адыгея 33 Камчатский край 28 Магаданская область 24 Республика Северная Осетия - Алания 21 Рязанская область 20 Республика Марий Эл 19 Пензенская область 19 Республика Алтай 9 Республика Хакасия 6 Ненецкий автономный округ 5 Еврейская автономная область 5 Чукотский автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 165 921. Эксперт назвал плюсы одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа