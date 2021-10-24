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24.10.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 35 660 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 35 660 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 5279
  • 2 Санкт-Петербург 3297
  • 3 Московская область 3030
  • 4 Самарская область 1093
  • 5 Нижегородская область 772
  • 6 Воронежская область 736
  • 7 Республика Башкортостан 668
  • 8 Республика Крым 649
  • 9 Пермский край 642
  • 10 Свердловская область 633
  • 11 Ростовская область 600
  • 12 Красноярский край 573
  • 13 Смоленская область 512
  • 14 Ульяновская область 470
  • 15 Саратовская область 457
  • 16 Иркутская область 435
  • 17 Челябинская область 435
  • 18 Омская область 427
  • 19 Брянская область 423
  • 20 Алтайский край 415
  • 21 Оренбургская область 410
  • 22 Ставропольский край 406
  • 23 Архангельская область 401
  • 24 Волгоградская область 396
  • 25 Удмуртская Республика 391
  • 26 Тверская область 382
  • 27 Республика Карелия 370
  • 28 Хабаровский край 361
  • 29 Липецкая область 360
  • 30 Калининградская область 353
  • 31 Пензенская область 341
  • 32 Вологодская область 335
  • 33 Белгородская область 330
  • 34 Ленинградская область 327
  • 35 Тюменская область 323
  • 36 Севастополь 321
  • 37 Владимирская область 310
  • 38 Республика Коми 308
  • 39 Курская область 301
  • 40 Забайкальский край 299
  • 41 Псковская область 281
  • 42 Новосибирская область 281
  • 43 Республика Саха (Якутия) 279
  • 44 Орловская область 271
  • 45 Краснодарский край 267
  • 46 Кемеровская область 265
  • 47 Ярославская область 261
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 258
  • 49 Приморский край 257
  • 50 Астраханская область 244
  • 51 Кировская область 241
  • 52 Мурманская область 231
  • 53 Ивановская область 219
  • 54 Новгородская область 210
  • 55 Тульская область 208
  • 56 Рязанская область 199
  • 57 Курганская область 191
  • 58 Костромская область 180
  • 59 Республика Хакасия 178
  • 60 Тамбовская область 176
  • 61 Калужская область 165
  • 62 Республика Бурятия 159
  • 63 Республика Татарстан 155
  • 64 Томская область 149
  • 65 Республика Дагестан 149
  • 66 Амурская область 148
  • 67 Республика Чувашия 144
  • 68 Республика Мордовия 139
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 130
  • 70 Республика Марий Эл 121
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 120
  • 72 Чеченская Республика 110
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 92
  • 74 Республика Ингушетия 75
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 74
  • 76 Республика Адыгея 73
  • 77 Республика Тыва 71
  • 78 Республика Калмыкия 64
  • 79 Республика Алтай 61
  • 80 Сахалинская область 54
  • 81 Камчатский край 42
  • 82 Еврейская автономная область 41
  • 83 Магаданская область 23
  • 84 Чукотский автономный округ 17
  • 85 Ненецкий автономный округ 16

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 241 643 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Сахалинская область 0,16%
  • 2. Республика Калмыкия, Магаданская область, Камчатский край 0,2%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,24%
За последние сутки подтверждено 1 072 смерти:
  1. Москва 84
  2. Санкт-Петербург 69
  3. Нижегородская область 40
  4. Краснодарский край 39
  5. Республика Башкортостан 36
  6. Ростовская область 35
  7. Саратовская область 34
  8. Московская область 33
  9. Ставропольский край 33
  10. Пермский край 31
  11. Свердловская область 31
  12. Удмуртская Республика 30
  13. Челябинская область 30
  14. Пензенская область 29
  15. Волгоградская область 26
  16. Иркутская область 24
  17. Красноярский край 22
  18. Оренбургская область 20
  19. Алтайский край 20
  20. Самарская область 18
  21. Тульская область 17
  22. Брянская область 16
  23. Липецкая область 15
  24. Ульяновская область 15
  25. Воронежская область 14
  26. Республика Чувашия 14
  27. Тюменская область 14
  28. Республика Крым 13
  29. Новосибирская область 13
  30. Астраханская область 12
  31. Севастополь 12
  32. Республика Татарстан 11
  33. Рязанская область 10
  34. Чеченская Республика 10
  35. Ханты-Мансийский автономный округ 10
  36. Владимирская область 9
  37. Ивановская область 9
  38. Забайкальский край 9
  39. Ленинградская область 8
  40. Мурманская область 8
  41. Омская область 8
  42. Курская область 7
  43. Тверская область 7
  44. Архангельская область 7
  45. Республика Саха (Якутия) 7
  46. Калужская область 6
  47. Республика Мордовия 6
  48. Белгородская область 5
  49. Смоленская область 5
  50. Тамбовская область 5
  51. Республика Дагестан 5
  52. Республика Хакасия 5
  53. Кемеровская область 5
  54. Орловская область 4
  55. Ярославская область 4
  56. Республика Карелия 4
  57. Республика Коми 4
  58. Вологодская область 4
  59. Псковская область 4
  60. Республика Адыгея 4
  61. Республика Бурятия 4
  62. Приморский край 4
  63. Кабардино-Балкарская Республика 3
  64. Республика Северная Осетия - Алания 3
  65. Костромская область 2
  66. Калининградская область 2
  67. Республика Калмыкия 2
  68. Карачаево-Черкесская Республика 2
  69. Республика Марий Эл 2
  70. Кировская область 2
  71. Курганская область 2
  72. Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  73. Республика Алтай 2
  74. Хабаровский край 2
  75. Сахалинская область 2
  76. Новгородская область 1
  77. Республика Ингушетия 1
  78. Республика Тыва 1
  79. Камчатский край 1
  80. Амурская область 1
  81. Магаданская область 1
  82. Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 230 600 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 784 человека:
  1. Москва 3817
  2. Московская область 2556
  3. Санкт-Петербург 1235
  4. Самарская область 762
  5. Нижегородская область 641
  6. Республика Башкортостан 633
  7. Республика Саха (Якутия) 571
  8. Архангельская область 508
  9. Ростовская область 490
  10. Свердловская область 435
  11. Красноярский край 435
  12. Пермский край 400
  13. Брянская область 376
  14. Удмуртская Республика 368
  15. Саратовская область 356
  16. Ульяновская область 347
  17. Оренбургская область 326
  18. Тверская область 312
  19. Республика Карелия 302
  20. Республика Крым 301
  21. Ленинградская область 294
  22. Волгоградская область 291
  23. Псковская область 287
  24. Омская область 286
  25. Приморский край 285
  26. Калининградская область 278
  27. Кировская область 261
  28. Вологодская область 257
  29. Тамбовская область 256
  30. Хабаровский край 247
  31. Забайкальский край 229
  32. Республика Бурятия 206
  33. Кемеровская область 202
  34. Курская область 199
  35. Челябинская область 198
  36. Тульская область 190
  37. Воронежская область 188
  38. Костромская область 182
  39. Иркутская область 153
  40. Ханты-Мансийский автономный округ 151
  41. Астраханская область 141
  42. Мурманская область 140
  43. Ярославская область 136
  44. Калужская область 130
  45. Липецкая область 127
  46. Смоленская область 119
  47. Амурская область 114
  48. Республика Коми 113
  49. Ставропольский край 112
  50. Республика Дагестан 111
  51. Новгородская область 104
  52. Республика Мордовия 103
  53. Тюменская область 103
  54. Республика Чувашия 98
  55. Кабардино-Балкарская Республика 83
  56. Республика Тыва 82
  57. Алтайский край 82
  58. Чеченская Республика 72
  59. Владимирская область 71
  60. Ивановская область 66
  61. Республика Ингушетия 62
  62. Краснодарский край 61
  63. Ямало-Ненецкий автономный округ 61
  64. Орловская область 57
  65. Карачаево-Черкесская Республика 55
  66. Томская область 51
  67. Республика Калмыкия 50
  68. Курганская область 49
  69. Республика Татарстан 48
  70. Сахалинская область 47
  71. Севастополь 45
  72. Новосибирская область 45
  73. Белгородская область 42
  74. Республика Адыгея 33
  75. Камчатский край 28
  76. Магаданская область 24
  77. Республика Северная Осетия - Алания 21
  78. Рязанская область 20
  79. Республика Марий Эл 19
  80. Пензенская область 19
  81. Республика Алтай 9
  82. Республика Хакасия 6
  83. Ненецкий автономный округ 5
  84. Еврейская автономная область 5
  85. Чукотский автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 165 921.

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