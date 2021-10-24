За сутки в России подтверждено 35 660 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 5279
- 2 Санкт-Петербург 3297
- 3 Московская область 3030
- 4 Самарская область 1093
- 5 Нижегородская область 772
- 6 Воронежская область 736
- 7 Республика Башкортостан 668
- 8 Республика Крым 649
- 9 Пермский край 642
- 10 Свердловская область 633
- 11 Ростовская область 600
- 12 Красноярский край 573
- 13 Смоленская область 512
- 14 Ульяновская область 470
- 15 Саратовская область 457
- 16 Иркутская область 435
- 17 Челябинская область 435
- 18 Омская область 427
- 19 Брянская область 423
- 20 Алтайский край 415
- 21 Оренбургская область 410
- 22 Ставропольский край 406
- 23 Архангельская область 401
- 24 Волгоградская область 396
- 25 Удмуртская Республика 391
- 26 Тверская область 382
- 27 Республика Карелия 370
- 28 Хабаровский край 361
- 29 Липецкая область 360
- 30 Калининградская область 353
- 31 Пензенская область 341
- 32 Вологодская область 335
- 33 Белгородская область 330
- 34 Ленинградская область 327
- 35 Тюменская область 323
- 36 Севастополь 321
- 37 Владимирская область 310
- 38 Республика Коми 308
- 39 Курская область 301
- 40 Забайкальский край 299
- 41 Псковская область 281
- 42 Новосибирская область 281
- 43 Республика Саха (Якутия) 279
- 44 Орловская область 271
- 45 Краснодарский край 267
- 46 Кемеровская область 265
- 47 Ярославская область 261
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 258
- 49 Приморский край 257
- 50 Астраханская область 244
- 51 Кировская область 241
- 52 Мурманская область 231
- 53 Ивановская область 219
- 54 Новгородская область 210
- 55 Тульская область 208
- 56 Рязанская область 199
- 57 Курганская область 191
- 58 Костромская область 180
- 59 Республика Хакасия 178
- 60 Тамбовская область 176
- 61 Калужская область 165
- 62 Республика Бурятия 159
- 63 Республика Татарстан 155
- 64 Томская область 149
- 65 Республика Дагестан 149
- 66 Амурская область 148
- 67 Республика Чувашия 144
- 68 Республика Мордовия 139
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 130
- 70 Республика Марий Эл 121
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 120
- 72 Чеченская Республика 110
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 92
- 74 Республика Ингушетия 75
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 74
- 76 Республика Адыгея 73
- 77 Республика Тыва 71
- 78 Республика Калмыкия 64
- 79 Республика Алтай 61
- 80 Сахалинская область 54
- 81 Камчатский край 42
- 82 Еврейская автономная область 41
- 83 Магаданская область 23
- 84 Чукотский автономный округ 17
- 85 Ненецкий автономный округ 16
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 241 643 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Сахалинская область 0,16%
- 2. Республика Калмыкия, Магаданская область, Камчатский край 0,2%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,24%
За последние сутки подтверждено 1 072 смерти:
- Москва 84
- Санкт-Петербург 69
- Нижегородская область 40
- Краснодарский край 39
- Республика Башкортостан 36
- Ростовская область 35
- Саратовская область 34
- Московская область 33
- Ставропольский край 33
- Пермский край 31
- Свердловская область 31
- Удмуртская Республика 30
- Челябинская область 30
- Пензенская область 29
- Волгоградская область 26
- Иркутская область 24
- Красноярский край 22
- Оренбургская область 20
- Алтайский край 20
- Самарская область 18
- Тульская область 17
- Брянская область 16
- Липецкая область 15
- Ульяновская область 15
- Воронежская область 14
- Республика Чувашия 14
- Тюменская область 14
- Республика Крым 13
- Новосибирская область 13
- Астраханская область 12
- Севастополь 12
- Республика Татарстан 11
- Рязанская область 10
- Чеченская Республика 10
- Ханты-Мансийский автономный округ 10
- Владимирская область 9
- Ивановская область 9
- Забайкальский край 9
- Ленинградская область 8
- Мурманская область 8
- Омская область 8
- Курская область 7
- Тверская область 7
- Архангельская область 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Калужская область 6
- Республика Мордовия 6
- Белгородская область 5
- Смоленская область 5
- Тамбовская область 5
- Республика Дагестан 5
- Республика Хакасия 5
- Кемеровская область 5
- Орловская область 4
- Ярославская область 4
- Республика Карелия 4
- Республика Коми 4
- Вологодская область 4
- Псковская область 4
- Республика Адыгея 4
- Республика Бурятия 4
- Приморский край 4
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Костромская область 2
- Калининградская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Марий Эл 2
- Кировская область 2
- Курганская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Хабаровский край 2
- Сахалинская область 2
- Новгородская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Тыва 1
- Камчатский край 1
- Амурская область 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 230 600 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 784 человека:
- Москва 3817
- Московская область 2556
- Санкт-Петербург 1235
- Самарская область 762
- Нижегородская область 641
- Республика Башкортостан 633
- Республика Саха (Якутия) 571
- Архангельская область 508
- Ростовская область 490
- Свердловская область 435
- Красноярский край 435
- Пермский край 400
- Брянская область 376
- Удмуртская Республика 368
- Саратовская область 356
- Ульяновская область 347
- Оренбургская область 326
- Тверская область 312
- Республика Карелия 302
- Республика Крым 301
- Ленинградская область 294
- Волгоградская область 291
- Псковская область 287
- Омская область 286
- Приморский край 285
- Калининградская область 278
- Кировская область 261
- Вологодская область 257
- Тамбовская область 256
- Хабаровский край 247
- Забайкальский край 229
- Республика Бурятия 206
- Кемеровская область 202
- Курская область 199
- Челябинская область 198
- Тульская область 190
- Воронежская область 188
- Костромская область 182
- Иркутская область 153
- Ханты-Мансийский автономный округ 151
- Астраханская область 141
- Мурманская область 140
- Ярославская область 136
- Калужская область 130
- Липецкая область 127
- Смоленская область 119
- Амурская область 114
- Республика Коми 113
- Ставропольский край 112
- Республика Дагестан 111
- Новгородская область 104
- Республика Мордовия 103
- Тюменская область 103
- Республика Чувашия 98
- Кабардино-Балкарская Республика 83
- Республика Тыва 82
- Алтайский край 82
- Чеченская Республика 72
- Владимирская область 71
- Ивановская область 66
- Республика Ингушетия 62
- Краснодарский край 61
- Ямало-Ненецкий автономный округ 61
- Орловская область 57
- Карачаево-Черкесская Республика 55
- Томская область 51
- Республика Калмыкия 50
- Курганская область 49
- Республика Татарстан 48
- Сахалинская область 47
- Севастополь 45
- Новосибирская область 45
- Белгородская область 42
- Республика Адыгея 33
- Камчатский край 28
- Магаданская область 24
- Республика Северная Осетия - Алания 21
- Рязанская область 20
- Республика Марий Эл 19
- Пензенская область 19
- Республика Алтай 9
- Республика Хакасия 6
- Ненецкий автономный округ 5
- Еврейская автономная область 5
- Чукотский автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 165 921.