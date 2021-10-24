Прокуроры в Кирове добились покупки лекарства смертельно больному ребенку

Новости

Тренер "Спартака" Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке 22:56
Коронавирусом инфицированы 1 337 военнослужащих Вооруженных сил 21:44
Кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств 21:40
Константинопольского патриарха Варфоломея госпитализировали в США 21:27
Москвичей ждет самая холодная ночь с начала лета 21:23
В РФ задержали мэра Клайпедского района Литвы за нарушение границы 20:52
"Реал" обыграл в гостях "Барселону" 19:38
Поисковики РФ и Украины обменялись останками погибших в годы войны солдат 19:06
Вирусолог назвал "любимые" органы коронавируса 18:59
Дзюба остался в запасе "Зенита" на матч со "Спартаком" 18:29
Движение "Ласточек" на МЦК против часовой стрелки восстановлено 17:11
СК возбудил дело после авиакатастрофы в Подмосковье 17:00
Гимнастка Мельникова завоевала серебро ЧМ в вольных упражнениях 16:43
Песков: Россия минимизирует последствия сближения НАТО и Украины 16:34
В Госдуме оценили решение США по визам для россиян 16:25
Предвыборные плакаты в Узбекистане могут разобрать на сувениры 16:24
Умерла актриса из "Полтергейста" Марта Генри 15:58
Петербургские ученые установили причину вымирания мамонтов в Сибири 15:58
В Подмосковье упал легкомоторный самолет 15:56
Умер актер, сценарист и писатель Григорий Штонь 15:51
Путин рассказал Беннету о медведях в Сочи 15:37
Путин примет участие в трех международных саммитах 15:19
Шойгу сравнил обогреватель в палатке у Путина с очагом из сказки про Буратино 15:10
Захарова прокомментировала решение Госдепа по американским визам 14:58
Песков анонсировал контакт Путина и Байдена в обозримом будущем 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
24.10.2021 22:23
Рубрика: Происшествия

Прокуроры в Кирове добились покупки лекарства смертельно больному ребенку

Текст: Иван Егоров, Оксана Ильина
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8594)
В Кировской области после иска прокурора суд обязал региональный минздрав обеспечить ребенка-инвалида жизненно важным лекарством стоимостью более 120 млн рублей.

Каждый день по телевизору и радио, на благотворительных сайтах и в соцсетях идет призыв о сборе денег для больных детей. Многим, особенно когда речь идет о десятках, даже сотнях тысяч рублей, действительно собирают необходимую сумму.

Ребенок получил огнестрельное ранение в больнице Нижневартовска

Но если нужно купить лекарство за 50 или 100 миллионов и сделать это срочно для спасения умирающего ребенка - то никакие благотворители и жертвователи это сделать не смогут.

Зато это может сделать государство. Однако нередко спасение детской жизни зависит от чиновника регионального уровня, который боится или просто не хочет обращаться на федеральный уровень. Примерно так произошло в Кировской области, где мальчику с очень редким смертельным заболеванием формально отказали в покупке лекарства из-за того, что оно не зарегистрировано в России.

Как рассказал "РГ" отец больного ребенка Алексей Скурихин, в 2010 году у них в семье родился сын. В какой-то момент стало понятно, что у мальчика проблемы с движениями, но никто из врачей не мог понять, в чем дело. В 2015 году ребенок стал передвигаться еще хуже.

"Мы стали ходить по врачам, и один из невропатологов нам сказал, что, скорее всего, это Миопатия Дюшенна", - рассказал Алексей.

Родители ребенка получили формальный отказ в закупке импортного лекарства на основании того, что оно в России не зарегистрировано

Страшный диагноз подтвердился после обследования в Москве. В 2016 году мальчику оформили инвалидность. Весной 2021 года консилиум врачей провел совещание и предложил лечение новым препаратом "Эксондис 51". В России он не зарегистрирован, производится в США.

Родители обратились в министерство здравоохранения Кировской области с просьбой запросить у Минздрава России разрешение на заказ и ввоз этого препарата в нашу страну. Но получили отказ на основании того, что лекарство в РФ не зарегистрировано.

"Сейчас мы лечимся гормональными медикаментами. Но гормональная терапия это не лечение, это лишь отсрочка летального исхода, это поддерживающая терапия. Сегодня в нашей стране при таком подходе дети доживают максимум до 19 лет.

Вот и у нас, к сожалению, сейчас идет ухудшение. Мы должны успеть, иначе будет очень плохо", - поделился своей бедой Алексей Скурихин.

В итоге помощь сыну Алексея пришла со стороны прокуратуры.

В Петербурге двухлетний ребенок отравился наркотиком

"Вопросам лекарственного обеспечения граждан уделяется особое внимание. Личный прием местных жителей - это, пожалуй, самый действенный метод оказания помощи. Люди, как им кажется, обращаются в безвыходной ситуации в органы прокуратуры. Но выход из этих ситуаций есть всегда", - заявил "Российской газете" прокурор Кировской области Андрей Оборок.

По его словам, благодаря прокурорскому вмешательству в этом году более 200 жителей региона, в том числе 13 несовершеннолетних, получили необходимые лекарства и медицинские изделия.

Что касается непосредственно сына Алексея Скурихина, то после прокурорской проверки было установлено, что малолетний ребенок страдает редким заболеванием - регистрируется не более 10 случаев на 100 тысяч населения. При этом по жизненным показаниям ребенок из-за отсутствия альтернативных неинвазивных препаратов нуждается в приеме дорогостоящего лекарственного препарата, курс лечения которым на год составляет более 120 млн рублей.

"Вместе с тем, вопреки действующему законодательству, при обращении в региональное министерство здравоохранения отцу мальчика было необоснованно отказано в обеспечении необходимым лекарственным препаратом", - отметили в прокуратуре области.

Чтобы восстановить права несовершеннолетнего, прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием о возложении обязанности на региональный минздрав обеспечить его лекарством в необходимом объеме.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Кроме того, в связи с угрозой жизни и здоровью ребенка решение суда обращено к немедленному исполнению. В прокуратуре области, в свою очередь, заявили "РГ", что будут контролировать фактическую доставку лекарства больному.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

Главное сегодня

Мария Захарова высказалась о решении Госдепа по визам для россиян
Кормящим мамам разрешили прививаться "Спутником V"
СК возбудил дело после авиакатастрофы в Подмосковье
Федеральные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказывать неотложную помощь
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с SMS-атакой
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии