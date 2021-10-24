В Оренбуржье будут работать только продмаги, аптеки и ритуальные салоны

В период нерабочих дней, введенных по всей стране с 30 октября по 7 ноября в связи со сложной эпидситуацией, в Оренбургской области будут действовать жесткие ограничения. В регионе бесперебойно продолжат работу лишь продовольственные магазины, аптеки, цветочные павильоны, салоны связи и ритуальных услуг, а также пункты вакцинации.

В соответствии с последними изменениями в указ "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции" губернатора Дениса Паслера, с понедельника 25 октября отменены заезды в детские лагеря и другие организации отдыха и оздоровления детей. А работодатели обязаны перевести на удаленку всех сотрудников старше 60 лет.

С 30 октября по 7 ноября в регионе прекратят работу все точки общепита. Исключения - только для обслуживания на вынос, доставки заказов на дом, а также для кафе в гостиницах и столовых в организациях.

Из объектов розничной торговли продолжат работу лишь аптеки, продуктовые магазины и торговые точки, где доля непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее половины ассортимента. В разрешенный перечень входят также зоомагазины, салоны сотовой связи, салоны ритуальных услуг, цветочные павильоны и пункты выдачи товаров, доставляемых дистанционно.

Закроются парикмахерские, салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры и тренажерные залы, ФОКи, бассейны. Не будут работать и стоматологии - за исключением случаев оказания экстренной помощи.

Приостановят деятельность организации, которые проводят досуговые, развлекательные, зрелищные, физкультурные, спортивные, рекламные мероприятия с очным присутствием людей. Запрещено и проведение культурных, выставочных, просветительских мероприятий. В эти дни будут закрыты театры, кинозалы, концертные залы, цирки, дома культуры, музеи и библиотеки. Под запрет попадут также кальянные, детские игровые комнаты, детские центры и иные организации для детей, зоопарки, аттракционы и пункты проката.

В этот период будет приостановлено и оказание государственных и муниципальных услуг в помещениях органов госвласти, местного самоуправления и подведомственных учреждений (в том числе МФЦ). Исключение - процедуры регистрации рождения, смерти, расторжения брака (если дата назначена на период с 30 октября по 7 ноября) и выдачи результатов государственной (муниципальной) услуги, если дата выдачи была назначена на эти дни. Все госуслуги, которые возможно получить в электронном виде, будут оказываться дистанционно.

Кроме того, с 30 октября по 7 ноября в регионе приостановят использование для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт для жителей старше 60 лет.