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24.10.2021 18:05
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье чиновника арестовали за подлог на 190 миллионов рублей

Текст: Юрий Гень

На Ставрополье по требованию Следственного комитета России высокопоставленного чиновника арестовали и заключили под стражу за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по краю. В результате подлога документов, Минераловодскому городскому округу был причинен ущерб на сумму более 190 миллионов рублей.

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Фигурантом уголовного дела оказался руководитель управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа и сегодня решением Ленинского районного суда его заключили под стражу.

"По данным следствия, в ноябре 2020 года подозреваемый установил максимально возможную стоимость на строительство нового дошкольного образовательного учреждения и утвердил документацию на электронном аукционе, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ставропольскому краю. - При этом чиновник умышленно не включил в документы требование об обязательном приобретении нового товара. По итогам аукциона было приобретено старое здание 1983 года постройки по цене нового объекта".

В ведомстве добавили, что в результате действий подозреваемого, бюджету Минераловодского городского округа причинен ущерб "на сумму более 190 миллионов рублей".

Известно, что в качестве материалов для возбуждения уголовного дела, в том числе, были документы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные УФСБ России по Ставропольскому краю.

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