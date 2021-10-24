На Ставрополье чиновника арестовали за подлог на 190 миллионов рублей

На Ставрополье по требованию Следственного комитета России высокопоставленного чиновника арестовали и заключили под стражу за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по краю. В результате подлога документов, Минераловодскому городскому округу был причинен ущерб на сумму более 190 миллионов рублей.

Фигурантом уголовного дела оказался руководитель управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа и сегодня решением Ленинского районного суда его заключили под стражу.

"По данным следствия, в ноябре 2020 года подозреваемый установил максимально возможную стоимость на строительство нового дошкольного образовательного учреждения и утвердил документацию на электронном аукционе, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ставропольскому краю. - При этом чиновник умышленно не включил в документы требование об обязательном приобретении нового товара. По итогам аукциона было приобретено старое здание 1983 года постройки по цене нового объекта".

В ведомстве добавили, что в результате действий подозреваемого, бюджету Минераловодского городского округа причинен ущерб "на сумму более 190 миллионов рублей".

Известно, что в качестве материалов для возбуждения уголовного дела, в том числе, были документы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные УФСБ России по Ставропольскому краю.