На Ставрополье в ДТП с рейсовым автобусом погиб человек

В Кочубеевском округе Ставропольского края на федеральной трассе "Кавказ" произошло столкновение грузовика "КамАЗ" и автобуса Mercedes с пассажирами. В результате один человек погиб и еще четыре человека были госпитализированы с различными травмами, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Среди пассажиров, которые получили травмы - ребенок в возрасте полутора лет. Кроме него еще трое взрослых с ранениями были отправлены в центральную городскую больницу Невинномысска. Также врачи осмотрели еще шесть человек, но им оказалось достаточно разовой медицинской помощи. Всего в автобусе находилось двенадцать пассажиров и два водителя.

"ЧП произошло на трассе сегодня около 03.30 утра, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ГИБДД Ставропольского края. По предварительной версии, водитель рейсового автобуса Mercedes, двигаясь по маршруту: "Москва - Тбилиси", не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика "КамАЗ". В результате произошло столкновение транспортных средств с последующим съездом автобуса в кювет с правой стороны дороги. Водитель автобуса погиб, водитель грузовика не пострадал".

Пассажиры автобуса, которые чувствовали себя удовлетворительно, были направлены по маршруту следования в Тбилиси прибывшим подменным автобусом.

В результате ДТП движение по одной из полос оказалось временно перекрыто и движение по дороге регулировалось нарядами ДПС. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства этого трагического ЧП и степень ответственности обоих водителей.