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24.10.2021 11:24
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье в ДТП с рейсовым автобусом погиб человек

Текст: Юрий Гень

В Кочубеевском округе Ставропольского края на федеральной трассе "Кавказ" произошло столкновение грузовика "КамАЗ" и автобуса Mercedes с пассажирами. В результате один человек погиб и еще четыре человека были госпитализированы с различными травмами, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Фото: Главное управление МЧС по Республике Калмыкия
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Среди пассажиров, которые получили травмы - ребенок в возрасте полутора лет. Кроме него еще трое взрослых с ранениями были отправлены в центральную городскую больницу Невинномысска. Также врачи осмотрели еще шесть человек, но им оказалось достаточно разовой медицинской помощи. Всего в автобусе находилось двенадцать пассажиров и два водителя.

"ЧП произошло на трассе сегодня около 03.30 утра, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ГИБДД Ставропольского края. По предварительной версии, водитель рейсового автобуса Mercedes, двигаясь по маршруту: "Москва - Тбилиси", не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика "КамАЗ". В результате произошло столкновение транспортных средств с последующим съездом автобуса в кювет с правой стороны дороги. Водитель автобуса погиб, водитель грузовика не пострадал".

Пассажиры автобуса, которые чувствовали себя удовлетворительно, были направлены по маршруту следования в Тбилиси прибывшим подменным автобусом.

В результате ДТП движение по одной из полос оказалось временно перекрыто и движение по дороге регулировалось нарядами ДПС. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства этого трагического ЧП и степень ответственности обоих водителей.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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