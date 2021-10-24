Бастрыкин поблагодарил сотрудников за раскрытие убийства ребенка в 2008 году

Старое нераскрытое преступление - убийство 10-летней девочки в 2008 году в городе Кингисепп - смогли расследовать сотрудники и криминалисты следственного управления СК по Ленинградской области с помощью коллег из Криминалистического центра СК России.

Вот что рассказали в Следственном комитете. Следователи 5 лет искали, кто совершил убийство ребенка. Был сделан анализ противоречий, имевшихся в деле показаний свидетелей, был составлен психологический портрет каждого человека, который имел отношение к погибшей девочке.

Все это помогло восстановить картину происшедшего и найти причастного. Этим человеком оказался местный житель 1964 года рождения. Его виновность, как утверждают в ведомстве, подтверждена "совокупностью следственно-оперативных мероприятий".

Этому человеку уже предъявлено обвинение. По решению суда он отправлен в СИЗО.

Бастрыкин уже дал указание представить к поощрению всех сотрудников Следственного комитета и полиции, благодаря которым оперативно удалось раскрыть это преступление.