Петербургские ученые установили причину вымирания мамонтов в Сибири

Причиной вымирания шерстистых мамонтов в Сибири 12 тысяч лет назад стало резкое изменение климата. К такому выводу пришла международная группа исследователей. В нее вошли ученые из России (в частности, Петербурга), Великобритании, Германии, Дании, Китая, Канады, Норвегии, США, Франции, Швеции. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Шерстистый мамонт появился на территории современной Сибири около 450 тысяч лет назад и вымер примерно четыре тысячи лет назад. Долгое время считалось, что причиной исчезновения этих животных стали ранние люди: они убивали мамонтов, употребляя их мясо в пищу и используя скелеты и бивни для строительства жилищ и создания оружия. Однако теперь ученые выяснили: главная причина вымирания сибирских мамонтов - в резком изменении климата. Животные погибли из-за недостатка пищи, вызванного таянием льдов Арктики.

Как объясняет профессор Колледжа Святого Иоанна Кембриджского университета Эске Виллерслев, таяние льдов привело к образованию новых обширных водоемов и почти полному исчезновению растительности, которой питались мамонты.

Группа петербургских ученых внесла свой вклад в международное исследование, предоставив образцы четвертичных отложений, которые были получены во время работ на полуострове Таймыр и архипелаге Северная Земля. В общей сложности сбор материалов охватил образцы из 535 точек Арктики.

Исследователи пришли к выводу, что шерстистый мамонт и его предки жили на всех континентах, кроме Австралии и Южной Америки. Ранее считалось, что ареал популяции значительно меньше.

Петербургский географ геоморфолог Григорий Федоров, участвовавший в исследовании, отмечает, что современные методы позволяют находить следы ДНК древних животных и растений, например, в отложениях озер на берегах, где они обитали. Это серьезный инструмент для реконструкции ареалов распространения отдельных видов и состава флоры и фауны отдельных регионов.