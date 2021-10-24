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24.10.2021 20:52
Рубрика: Происшествия

В РФ задержали мэра Клайпедского района Литвы за нарушение границы

Текст: Екатерина Забродина

Российские пограничники задержали трех граждан Литвы на катере, нарушившем границу. Одним из задержанных оказался мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя литовского МИД Витауте Шмайжите-Кулешене. Чиновница рассказала об обстоятельствах инцидента в эфире радиостанции LRT.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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"МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию", - сообщила дипломат. В Вильнюсе говорят, что господин Маркаускас "увлекается рыбалкой". Судя по всему, мэр так увлекся, что случайно оказался в российской акватории Куршского залива в границах уже Калининградской области.

"Вероятно, это произошло неумышленно", - предположил представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис. По его данным, подобные происшествия происходят несколько раз в год, и нарушители отделываются административным наказанием.

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