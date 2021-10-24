В Театре им. Ленсовета выпустили премьеру "Шутки Достоевского"

В Театре имени Ленсовета премьера - спектакль "Шутки Достоевского" выпустила режиссер Мария Романова.

В основе - рассказы комедийные, сатирические, с элементами гротеска - "Чужая жена и муж под кроватью" (о ревнивом муже) и "Скверный анекдот" (как высокопоставленный чиновник напивается до бесчувствия на свадьбе своего подчиненного), "необыкновенные происшествия".

На Малой сцене четыре актера: народные артисты России Сергей Мигицко и Евгений Филатов, артисты Надежда Федотова и Александр Крымов. Блестящие работы. Спектакль веселый, увлекательный.

После спектакля режиссер и один из актеров ответили на вопросы "РГ".

С удовольствием окунулись в юмор Достоевского?

Мария Романова: Эта история "выросла" из проекта нашего театра "Связь времен" в формате читки - "Достоевский и К°". Артисты были так хороши, читая рассказ "Чужая жена и муж под кроватью", что мы решили к 200-летию Достоевского сделать оригинальную, нетипичную работу, юмористическую, по рассказам молодого Федора Михайловича. В двух частях. Это была идея художественного руководителя театра Ларисы Луппиан. Рассказы разные по атмосфере. Обе истории ансамблевые.

Не стали переносить действие из ХIХ века в наше время?

Мария Романова: Я вообще не любитель осовременивать классику. Думаю, эти рассказы сами перенеслись в сегодняшний день. Особенно "Скверный анекдот". Этот изящный анекдот удивительно злободневен: и смешно, и грустно, потому что за без малого двести лет ничего в человеческой природе не изменилось.

"Чужая жена…" - настоящая комедия положений, веселая, со смешными ситуациями. Федор Михайлович прекрасно описывает страсти человеческие. Его замечательные тексты звучат и сегодня. Помню, когда читала "Чужую жену…", историю с собачкой Амишкой, хохотала и поражалась: вот дает Достоевский! Настолько обостренная ситуация, курьезная, ну не может такого быть! Яркая фантасмагория. Шок - от полнейшего абсурда! Для нашего поколения - как "Криминальное чтиво" Тарантино, абсолютная абсурдность, которая очень вкусна.

Большой шутник

Вы 45 лет служите в театре, но Достоевского, кажется, прежде играть не доводилось?

Сергей Мигицко: Я принимал участие в выдающемся спектакле Игоря Петровича Владимирова "Преступление и наказание", который шел в нашем театре в 1970-е годы. Раскольникова играл Леонид Дьячков, Алиса Фрейндлих - Катерину Ивановну Мармеладову, Анатолий Равикович - Мармеладова, Ефим Каменецкий - Порфирия Петровича, Алексей Петренко - Свидригайлова… Шикарный был спектакль, сегодня, я считаю, он получил бы все награды - актерские, режиссерские. Мы там изображали массовку, жителей Петербурга - я, Михаил Боярский, Лариса Луппиан и еще несколько наших однокурсников.

Пожалуй, больше встреч с Достоевским у меня не было.

И каковы впечатления? Со школьных лет нас "пытали" произведениями Достоевского, тяжелыми, мрачными, с философскими идеями, с пространными рассуждениями. А тут - юмор, гротеск, абсурд, любимые актерами жанры.

Сергей Мигицко: Я считал Федора Михайловича абсолютно трагическим писателем, который мог донести всю силу трагедии, драмы русского человека, интеллигента, в основном, но не только интеллигента, его тонкие, щемящие, нервные нотки. А здесь я увидел другого Достоевского - большого шутника, лицедея, который остроумно описывает комические, эксцентрические ситуации, погружает в них своих героев и смотрит, что из этого может выйти. Абсолютно русские истории. Я видел подобные в своей жизни. Прекрасный язык, чудесный, вкусный, текст несет музыку, глубокий смысл, юмор - точечный, отборный. Я, встретившись с текстами этих рассказов, увидел новую грань выдающегося русского писателя.

Справка "РГ"

Мария Романова окончила СПбГАТИ в 2005 году (курс Григория Козлова). Поставила спектакли в Петрозаводске (Национальный театр Карелии), Саратове (ТЮЗ им. Киселева), Сухуме (Русский театр драмы им. Фазиля Искандера). В Санкт-Петербургском театре "Мастерская" - "Жены". В Театре имени Ленсовета: "Я боюсь любви", "Казимир и Каролина", "Тень дерева", "Как же я могу тебя погубить, если я люблю тебя больше жизни...", "Странствия Нильса", "Она в отсутствии любви", "Птицы", "Библейская история". В 2019 году возглавила литературно-просветительский проект "Связь времен", где звучат произведения классиков русской литературы и современных петербургских авторов, выпустила спектакли "Гоголь и К°", а также посвященные Достоевскому, Пушкину, Чехову.