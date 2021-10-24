Число погибших в ДТП в Калмыкии выросло до шести человек

Число погибших в крупном ДТП в Калмыкии выросло до шести человек. Об этом "РГ" сообщили в прокуратуре республики.

Напомним, авария произошла на трассе "Астрахань - Элиста - Ставрополь" в ночь с субботы на воскресенье: лоб в лоб столкнулись грузовик и пассажирский автобус.

Сначала в республиканском управлении МВД РФ сообщили о пяти погибших, но теперь число жертв ДТП увеличилось до шести человек, среди них - один ребенок.

Кроме того, различные травмы получили восемь пассажиров. В КАМАЗе никто не пострадал. На месте работают сотрудники полиции и прокуратуры.