Глава администрации Ростова принял участие в уборке рощи на Шоссейной

В Ростове-на-Дону активисты провели уборку рощи на улице Шоссейной. Им помогали работники коммунальных предприятий и мэрии. В экологической акции также принял участие глава администрации города Алексей Логвиненко.

Горожане убирали от мусора, сухих веток и опавшей листвы территорию на левом берегу Дона, которая много лет стояла заброшенной.

"Вывезли более 200 тонн мусора! Сухостой на месте перерабатывала в щепу специальная установка. Именно к этой роще на уходящей неделе было повышенное внимание общественности. Обошел всю территорию, пообщался с неравнодушными жителями, общественниками, блогерами, обсудили вместе ее будущее. Зеленые насаждения сохраним. Земля под ней находится в муниципальной собственности. Никто ничего на ней без разрешения администрации делать не может", - отметил Алексей Логвиненко.

Глава городской администрации также подчеркнул, что территория рощи нуждается в благоустройстве.

"У этой местности интересный ландшафт. На мой взгляд, это идеальное место для создания природного парка с экотропинками и переходными мостиками. Рощу соединим с парком Левобережным. Получится единая пешеходная зона. Сделаем дорожки, поставим лавочки, проведем освещение для безопасности", - сказал глава администрации.

Он также отметил, что облагораживание рощи и прилегающей территории будет проходить с учетом мнения жителей и специалистов, а проект вынесут на общественное обсуждение.