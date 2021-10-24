Глава администрации Ростова принял участие в уборке рощи на Шоссейной

Горожане убирали от мусора, сухих веток и опавшей листвы территорию на левом берегу Дона, которая много лет стояла заброшенной.
"Вывезли более 200 тонн мусора! Сухостой на месте перерабатывала в щепу специальная установка. Именно к этой роще на уходящей неделе было повышенное внимание общественности. Обошел всю территорию, пообщался с неравнодушными жителями, общественниками, блогерами, обсудили вместе ее будущее. Зеленые насаждения сохраним. Земля под ней находится в муниципальной собственности. Никто ничего на ней без разрешения администрации делать не может", - отметил Алексей Логвиненко.
Глава городской администрации также подчеркнул, что территория рощи нуждается в благоустройстве.
"У этой местности интересный ландшафт. На мой взгляд, это идеальное место для создания природного парка с экотропинками и переходными мостиками. Рощу соединим с парком Левобережным. Получится единая пешеходная зона. Сделаем дорожки, поставим лавочки, проведем освещение для безопасности", - сказал глава администрации.
Он также отметил, что облагораживание рощи и прилегающей территории будет проходить с учетом мнения жителей и специалистов, а проект вынесут на общественное обсуждение.