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24.10.2021 06:40
Рубрика: Происшествия

В Калмыкии пять человек погибли в ДТП с автобусом

Текст: Лариса Ионова

В воскресенье примерно в два часа ночи на 245-м километре федеральной трассы Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь произошла страшная авария. Лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль "Камаз" и пассажирский автобус "Неоплан".

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Автобус следовал по маршруту из Махачкалы в Санкт-Петербург. В салоне находились 28 пассажиров, сообщает МЧС в своем Instagram. Пять человек из числа пассажиров погибли, среди них один ребенок. Восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

На месте работали 11 сотрудников МЧС, три единицы техники.

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