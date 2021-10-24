В Калмыкии пять человек погибли в ДТП с автобусом

В воскресенье примерно в два часа ночи на 245-м километре федеральной трассы Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь произошла страшная авария. Лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль "Камаз" и пассажирский автобус "Неоплан".

Автобус следовал по маршруту из Махачкалы в Санкт-Петербург. В салоне находились 28 пассажиров, сообщает МЧС в своем Instagram. Пять человек из числа пассажиров погибли, среди них один ребенок. Восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

На месте работали 11 сотрудников МЧС, три единицы техники.