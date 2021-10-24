Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с SMS-атакой

Эксперты зафиксировали новый способ обмана, с помощью которого мошенники получают займы в МФО на россиян, рассказал советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков.

Он объяснил, что мошенники берут паспортные данные и телефон жертвы, а потом пытаются зарегистрировать его на десятках сайтов, включая МФО, из-за чего на номер в течение 10-15 минут поступают около двухсот SMS с кодами о регистрации.

После этого с жертвой связываются через мессенджеры, уговаривая прислать скриншот экрана с входящими сообщениями якобы для того, чтобы разобраться в ситуации. Если получить коды удается, то потом оформляется микрокредит.

Специалист отметил, что, поскольку злоумышленник не просит назвать коды, а просит прислать скриншот экрана, стопор "нельзя пересылать коды из SMS" плохо срабатывает. Кроме того, жертва напугана большим количеством сообщений от разных компаний.

"Напуганного человека проще застать врасплох, поэтому он соглашается на предложение помощи", - подчеркнул эксперт, добавив, что "SMS-бомберы используются давно, но кража денег через МФО - это их новая цель".

Как добавили другие опрошенные РБК специалисты, для некоторых МФО для получения кредита достаточно подтверждения номера телефона, чтобы получить кредит. В итоге деньги уходят на карту мошенников, а жертва остается с долгом.

Руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева отметила, что около 2-2,5% всех займов в МФО оформляются мошенниками на третьих лиц, в основном это происходит через онлайн-сервисы. Рынок борется с этой проблемой, усложняя механизмы проверки.