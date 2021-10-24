Исследование: Россияне перестали оплачивать наличными крупные покупки

Россияне перестали оплачивать наличными крупные покупки, но большинство предпочитают всегда иметь при себе некоторую сумму на всякий случай, следует из опроса Райффайзенбанка.

Как оказалось, примерно две трети россиян предпочитают иметь при себе наличные, 28% перестали это делать, а 10% полностью отказались от оплаты с помощью банкнот. Чаще всего россияне платят наличными в вендинговых автоматах (57%), на рынках и ярмарках (55%), в общественном транспорте (47%). Также наличные часто используются для чаевых и сборов в школе или на работе. Каждый второй опрошенный совершает покупки за наличные несколько раз в неделю, 20% делают это каждый день.

"Таким образом, наличные полностью ушли в сферу небольших повседневных трат и не используются для крупных покупок", - сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Из тех, кто предпочитает всегда иметь наличные, половина носит с собой 1-5 тысяч рублей. У 40% под рукой обычно бывает менее тысячи. Более пяти тысяч рублей наличными постоянно носят в кошелке 4% опрошенных.

Большинство респондентов сказали, что пользуются наличными по привычке и соображений безопасности. 22% получают зарплату наличными и не видят смысла класть деньги на карту, а 8% признались, что используют наличные, потому что скрывают свои доходы.