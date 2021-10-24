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24.10.2021 12:46
Рубрика: Экономика

Исследование: Россияне перестали оплачивать наличными крупные покупки

Текст: Евгения Думанская

Россияне перестали оплачивать наличными крупные покупки, но большинство предпочитают всегда иметь при себе некоторую сумму на всякий случай, следует из опроса Райффайзенбанка.

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
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Как оказалось, примерно две трети россиян предпочитают иметь при себе наличные, 28% перестали это делать, а 10% полностью отказались от оплаты с помощью банкнот. Чаще всего россияне платят наличными в вендинговых автоматах (57%), на рынках и ярмарках (55%), в общественном транспорте (47%). Также наличные часто используются для чаевых и сборов в школе или на работе. Каждый второй опрошенный совершает покупки за наличные несколько раз в неделю, 20% делают это каждый день.

"Таким образом, наличные полностью ушли в сферу небольших повседневных трат и не используются для крупных покупок", - сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Из тех, кто предпочитает всегда иметь наличные, половина носит с собой 1-5 тысяч рублей. У 40% под рукой обычно бывает менее тысячи. Более пяти тысяч рублей наличными постоянно носят в кошелке 4% опрошенных.

Большинство респондентов сказали, что пользуются наличными по привычке и соображений безопасности. 22% получают зарплату наличными и не видят смысла класть деньги на карту, а 8% признались, что используют наличные, потому что скрывают свои доходы.

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