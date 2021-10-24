РПЦ: Перевод на русский язык не сделает богослужения более понятными

Перевод богослужения с церковнославянского на русский язык не сделает службы более понятными, считает глава ОВЦС Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион. Если прихожане Русской православной церкви не будут знать Священного писания, им не поможет русский язык.

- Проблема здесь комплексная, и решать её надо комплексно, - сказал митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия". - Просто так перевести Византийские богослужебные тексты восьмого века на русский язык - это еще не значит сделать богослужение понятным.

Митрополит Иларион подчеркнул, что воспринять на слух сложный богословский текст, даже переведенный с церковно-славянского на русский язык, практически невозможно, особенно если люди в большинстве своем не знают Священного писания. По словам митрополита, его часто не знают "даже православные верующие".

По его мнению, для того, чтобы сделать богослужение более понятным и доступным, в каких-то случаях можно использовать русский язык.

- Но в полной мере решить вопрос понимания богослужения можно только за счет того, что людям будет постоянно объясняться смысл богослужения, - подчеркнул он.

Ситуацию с пониманием также может исправить серьезное отношение к чтению Священного писания.

- Потому что, не зная Священного писания, не зная Библии, не зная не только Евангелие, но и Ветхого завета, невозможно понимать богослужения, - подытожил митрополит Иларион.