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24.10.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль к 2022 году может вернуться к показателям до начала пандемии

Текст: Георгий Панин
Какой курс рубля следует ожидать в ближайшей перспективе вплоть до конца года, "Российской газете" рассказал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. И назвал шесть факторов, которые укрепляют рубль, и четыре, сдерживающие этот процесс:
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

- На последней неделе октября и в начале ноября курс рубля сохранится на уровне 70-70,5 за доллар и потенциально может пробить уровень в 69 рублей за доллар в среднесрочной перспективе. До конца года возможно пробитие американской валютой уровня в 67-68 рублей.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Напомним, что, по данным Банка России, последний раз доллар был ниже 68 рублей 7 марта 2020 года. А 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию новой коронавирусной инфекции. В этот день курс доллара взлетел до 72 рублей с 67,51 рубля.

Европейская валюта по отношению к американскому доллару снижается на прогнозах выхода из программы поддержки американской экономики и выкупа активов ФРС. И вполне вероятно, что этот тренд продолжится. Диапазон отношения евро к доллару будет находиться в рамках 1,16-1,17. Курс европейской валюты в среднесрочной перспективе мы ожидаем на уровне 80-81 рубля.

Такие показатели будут возможны благодаря различным факторам, оказывающих как положительное, так и отрицательное влияние на курс российской валюты.

Сначала назову те, которые укрепляют российскую валюту.

Первый фактор. Высокие нефтяные котировки. Котировки Brent в октябре превысили 85 долларов за баррель. Причины - дефицит нефти на рынке, ожидание холодной зимы и рекордные цены на природный газ. До конца октября и в начале ноября цена на марку Brent продолжит оставаться в восходящем тренде. В среднесрочной перспективе она способна достичь семилетнего максимума в 87 долларов за баррель. Кроме того, фактором высокой цены выступает постоянный спрос на энергоносители со стороны Китая в условиях восстановления экономики Поднебесной.

Фото: istock
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Второй фактор. Высокие цены на сырьевые товары и полезные ископаемые (газ, уголь, руды металлов), чем так богата Россия. Сегодня на бирже они достигли рекордных значений, что увеличивает выручку российских экспортеров.

Третий фактор. Продолжающийся период уплаты налоговых платежей российскими юрлицами. Компании-экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов, тем самым повышают спрос на российский рубль. Пик периода придется на 25 октября, когда будут делать платежи по налогу на добычу полезных ископаемых, акцизам и налогу на добавленную стоимость.

Четвертый фактор. Дальнейшее ужесточение монетарной политики Банка России и рост спроса международных инвесторов на рисковые активы. Повышение процентной ставки регулятора приведет к повышению спроса на облигаций федерального займа (ОФЗ) и последующих операций carry trade с рублем. Это укрепит российскую валюту.

Пятый фактор. Также укрепляющим фактором российского рубля является достигнутое в январе-сентябре 2021 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России, которое составило 82,2 млрд долларов.

Шестой фактор. Растет доля нерезидентов на аукционах ОФЗ. На 13 октября, по данным Банка России, она составила 27,8%. В номинальном выражении объем вложений нерезидентов вырос на 59,8 млрд рублей по сравнению с сентябрем.

Факторы, сдерживающие укрепление рубля

Первый. Покупка Минфином валюты по бюджетному правилу не дает российскому рублю укрепится. В ближайший месяц такие покупки оттягивают с валютного рынка 4-5 млрд долларов и окажут давление на рубль, не позволив ему существенно укрепиться.

Россияне стали покупать больше валюты на бирже

Второй. Сдерживает повышение курса рубля и укрепляющийся по отношению к евро доллар США. Дальше этот фактор будет проявляться по мере начала сворачивания программы поддержки экономики США. Начало сворачивания программы ожидается не ранее середины ноября.

Третий. Уровень инфляции в стране также не дает рублю укрепится. По данным Росстата годовая инфляция в РФ на 18 октября ускорилась до 7,78-7,79%.

Четвертый. Возможность импорта инфляции извне также можно отнести к негативному фактору, который оказывает давление на рубль.

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