Шойгу сравнил обогреватель в палатке у Путина с очагом из сказки про Буратино

Во время отдыха в тайге у президента в палатке был необычный обогреватель. Оказалось, он удивил даже министра обороны Сергея Шойгу, который был в экспедиции вместе с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин". На вопрос, как ему получается все время зазывать Путина с собой в тайгу, министр обороны ответил, что "еще надо разобраться, кто кого тянет".

"Сам впервые увидел такой обогреватель​​​. Полотно такое, но на нем нарисован камин", - описал Шойгу. "И мне это напомнило Буратино - помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь, и все остальные вещи", - сравнил он. "Это вызвало такой живой и неподдельный веселый интерес. Потому что мы никогда такого не видели, а тут вдруг", - поделился он впечатлениями.

Заметив, что вообще-то можно было бы обойтись и без такого антуража, Шойгу поблагодарил тех, кто готовил экспедицию и позаботился о том, чтобы было тепло. Напомним, на показанных кадрах с отдыха президента была видна первая реакция министра обороны на увиденный палате "очаг". "Солидно", - оценил он. "Надо лучше работать и будете жить лучше!" - с улыбкой заметил Владимир Путин. "Камин у вас не греет", - прокомментировал Шойгу. "Между прочим, он греет, зря вы смеетесь", - возразил президент. "Хорошо придумано, уютненько", - заключил собеседник.