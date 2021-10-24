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24.10.2021 16:10
Рубрика: Общество

Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"

Текст: Мария Агранович
Открыта регистрация на Олимпиаду МГИМО МИД России для школьников по профилю "гуманитарные и социальные науки" на 2021/2022 учебный год. Вот уже 11 год МГИМО проводит ее в партнерстве с "Российской газетой". Участниками соревнования могут стать ученики 7-11 классов российских и зарубежных школ. Победители и призеры получать льготы при поступлении в МГИМО и другие вузы.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Зарегистрироваться можно на официальном сайте олимпиады. Там же уже доступны и задания дистанционного отборочного этапа. Он продлится до 10 января 2022 года. Заключительный этап планируется провести в марте 2022 года - в очной или дистанционной форме. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы

Напоминаем, профиль олимпиады соотносится с несколькими направлениями бакалавриата МГИМО: "Международные отношения" "Зарубежное регионоведение", "Политология", "Реклама и связи с общественностью", "Социология", "Юриспруденция".

Задание отборочного тура - подготовка эссе. Внимание: речь не о литературном эссе, а об исследовательском проекте. То есть, по сути, ребятам нужно очень серьезно подойти к выполнению задания и подготовить научную работу на одну из тем. Они, кстати, разные для 7-9 классов и для 10-11 классов. Нюанс: ученики 7-9 классов могут по желанию выбрать любую из тем для 10-11 классов. О чем может быть эссе? Школьникам предлагается, например, поразмышлять о реформах Столыпина, о цитате Сенеки "Некоторые неписаные законы сильнее всех писаных", о том какие перспективы есть у углеводородной энергетики и о многом другом. Но все размышления должны быть подкреплены научными данными.

В прошлом году по итогам олимпиады 44 участника получили льготы при поступлении в МГИМО и другие ведущие вузы. МГИМО, к примеру, дает 100 баллов за ЕГЭ по истории и обществознанию при поступлении. Но нужно выполнить условие - написать профильный ЕГЭ не меньше, чем на 75 баллов.

В МГИМО - с "Российской газетой" Общество Образование Наука и образование МГИМО

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