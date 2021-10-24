Умер актер, сценарист и писатель Григорий Штонь

23 октября в Киеве скончался советский, украинский писатель, поэт, сценарист, актер, литературовед и художник Григорий Штонь.

Как передают местные СМИ, причиной смерти Штоня стала тяжелая болезнь.

Григорий Штонь родился 13 марта 1941 года в селе Вербовец в крестьянской семье. Окончил Дрогобычский педагогический институт (в 1967-м) и аспирантуру при Институте литературы имени Шевченко (1973-й).

Выступил сценаристом лент "Черная рада" и "Казненные рассветы", в последней из которых появляется в качестве актера.