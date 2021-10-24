Университетам разрешили уйти на дистант или каникулы

Вузы в России вправе на объявленные в стране нерабочие дни отправить студентов на каникулы. Но это будут не дополнительные дни отдыха, а перенос каникул, которые должны быть по графику.

Об этом говорится в приказе за подписью министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. "Руководители образовательных и научных организаций вправе осуществить перенос каникул, предусмотренных календарным учебным графиком, на период, указанный в пункте 1.1 настоящего приказа (нерабочие дни. - Прим. "РГ")", говорится в документе. Кроме того, вузам разрешили в случае необходимости проводить занятия в дистанционном режиме.

"В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий, - пояснил Валерий Фальков. - Мы видим, что эпидемиологическая ситуация во многих регионах обостряется, поэтому считаем важным еще раз напомнить: лучшее средство для защиты от коронавирусной инфекции - вакцинация".

Тем временем, уже известно, что с 28 октября по 7 ноября будут учиться дистанционно студенты МГУ им. Ломоносова. В дни удаленки не будет привычных лекций, а только консультации по подготовке к промежуточной аттестации. По такой же схеме пошли в МГТУ им. Баумана и МГИМО. А вот в Высшей школе экономики решили действовать кардинально: с 8 ноября Вышка уходит на дистант до конца 2021 года. Онлайн пройдет и сессия. Исключение - только те занятия, которые нельзя перенести в дистант. Они будут проходить в "малых группах" - до 15 человек, естественно, с соблюдением всех защитных мер.

С 25 по 29 октября в Вышке также вводится дистанционное обучение, а с 30 октября по 7 ноября - самостоятельная работа и, если потребуется, онлайн-консультации.