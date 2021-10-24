В Доме русского зарубежья предложили ряд новелл для облегчения репатриации

"Форум переселенческих организаций" в Доме русского зарубежья представил предложения по изменению миграционного закона - новеллы, которые облегчат возвращение домой соотечественников.

В этот раз форум либерализацию норм закона дополнил обменом опытом "бывалых переселенцев" и молодых правозащитников. Они в разное время прошли как школу переезда, так и практику внедрения интернет-технологий в дело переселения.

- Мы убеждены, что репатриация должна иметь ряд форм, - заявила председатель "Форума переселенческих организаций" Наталья Тагильцева, - это вынужденные эмигранты (в связи с преследованием за убеждения), трудовая миграция (в том числе не соотечественников) и репатриация трех форм: а) репатрианты берут на себя все обязательства по оплате проезда и приобретению жилья в любом регионе России; б) администрация регионов и репатрианты на равных оплачивают расходы на переезд туда, где есть возможность выделения льготного кредита на жилье; в) репатриация полностью оплачивается правительством, по заказу которого едет репатриант.

Победой форум заслуженно считает заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что дети от смешанных браков будут получать российское гражданство автоматически вне зависимости от места рождения. На таком подходе Форум настаивал десятилетиями. Теперь его инициатива принимает форму практики. Как заверил глава МИД РФ Сергей Лавров "инициативу намерены реализовать российские законодатели".

Так медленно, но последовательно "Форум переселенческих организаций" вносит в программу возвращения на родину соотечественников изменения, которые дают доступ большему кругу желающих вернуться. Среди нововведений, которые стали возможными благодаря упорству "бывалых переселенцев" и правозащитников в союзе с Главным управлением по вопросам миграции МВД России, сразу несколько внедренных в практику миграционного законодательства положений.

"Полигоном" перемен с 2020 года стал Дальний Восток. Там благодаря опеке форума установлен повышенный объем выплат подъемных, которые в пять раз больше, чем в других регионах, предусмотрены ежемесячные пособия при отсутствии дохода от работы, что важно в пандемию. Так же там переселенцам дана возможность приобретения в безвозмездное пользование земли, которая переходит в их собственность с получением гражданства. Еще Дальний Восток первым начал выдавать жилищные субсидии. И, наконец, форум смог добиться того, что для получения гражданства России больше не требуется отказа от имеющегося гражданства, что привлекает соотечественников стран дальнего зарубежья.

- Программа переселения докручивается на ходу, - говорит руководитель проекта "Право на Родину" Евгений Бобров. - Упрощены процедуры получения гражданства для многих граждан Беларуси, Украины и Молдовы. Они могут приобретать гражданство, получив вид на жительство без получения РВП.

Эксперты полагают, что либерализация миграционного законодательства продолжится. "Это процесс на десятилетия", - считает Наталья Тагильцева. И тут опыт "бывалых" в легализации и оказании законных платных услуг соотечественникам важен. Ведь в стране, заметила Тагильцева, укрепление основ местного самоуправления и выравнивания развития территорий, в том числе за счет миграции, только начинается.