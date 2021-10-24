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24.10.2021 13:55
Рубрика: Общество

В Европейскую часть России идут заморозки и гололедица

Текст: Евгения Думанская

Из-за обширного североатлантического циклона в воскресенье почти вся северная часть Европейской России окажется во власти зимней погоды, рассказали в центре "Фобос".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В ночь на 24 октября в некоторых регионах уже ударили морозы, например, на Кольском полуострове температура понижалась почти до -15 градусов. Кроме того, идет активное формирование снежного покрова.

Полярный воздух уже движется в среднюю полосу - в ночь на понедельник в Центральной России и Черноземье столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки. В результате образуется гололедица - водителям и пешеходам рекомендуется быть внимательнее.

В Черноземье толщина корки льда будет совсем небольшой, но в Верхневолжье, на Вологодчине, Волго-Вятском регионе и севере Пермского края - до 3-4 мм, что, как предупредили синоптики, является опасным погодным явлением.

"В ночь на вторник зона гололедицы, усиливаясь по интенсивности и увеличиваясь по площади, вместе с холодом будет смещаться на восток Европейской России", - говорится в сообщении.

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