В Госдуме оценили решение США по визам для россиян

Причисление россиян, желающих получить визу в США, к "бездомным национальностям" - шаг, свидетельствующий о бессилии. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.

Ранее Госдепартамент США внес подающих такие заявки граждан России в категорию Homeless Nationalities, что дословно переводится как "бездомные национальности". Такой статус предназначен для стран с нестабильной ситуацией или без консульства в США. Россияне теперь могут подавать документы на американскую визу в Варшаве.

Это можно расценивать как попытку эскалации дипломатической напряженности, написал Саралиев в своем Telegram-канале, напомнив о неоднократности таких попыток.

По его оценке, Вашингтон "бесится от собственного бессилия", в итоге разрушая отношения между странами.

США превратили банальную техническую процедуру по выдаче виз в "настоящий ад", разрушая собственные идеалы свободы, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.