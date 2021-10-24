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Рубрика: В мире

В Колумбии объявили о задержании главаря крупнейшего наркокартеля страны

Военные и полицейские сопровождают самого разыскиваемого наркобарона Колумбии Дайро Усугу после его задержания. Фото: Colombian army / AFP Военные и полицейские сопровождают самого разыскиваемого наркобарона Колумбии Дайро Усугу после его задержания. Фото: Colombian army / AFP
Военные и полицейские сопровождают самого разыскиваемого наркобарона Колумбии Дайро Усугу после его задержания. Фото: Colombian army / AFP

Колумбийская полиция совместно с военными задержала Дайро Усугу по прозвищу Отоньель - главаря "Клана залива", крупнейшей в Колумбии преступной группировки, которая занимается наркоторговлей. Об этом заявил президент страны Иван Дуке.

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На пресс-конференции глава государства подчеркнул, что задержание Усуги знаменует конец для "Клана залива", пишет ТАСС. По мнению Дуке, это самый серьезный удар, нанесенный по наркоторговле в этом веке в Колумбии. По значимости он сравним только с падением наркобарона Пабло Эскобара в 1990-х годах.

Дуке отметил, что в отношении Усуги действуют запросы об экстрадиции, в том числе в США. "Мы будем работать с властями, чтобы добиться этой цели, но так, чтобы это не помешало пролить свет на преступления, совершенные в нашей стране", - добавил президент.

Ранее газета El Tiempo сообщила, что Усуга был задержан в муниципалитете Некокли в ходе спецоперации. Он считался самым разыскиваемым преступником в Колумбии.

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