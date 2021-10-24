В МФТИ в 2022 году проходные баллы ЕГЭ будут в два раза выше минимальных

Московский физико-технический институт установил свои собственные минимальные проходные баллы ЕГЭ для абитуриентов 2022 года - они будут в два с лишним раза выше, чем баллы установленные Минобрнауки. Решение принято на заседании Ученого совета института.

Так, в 2022-м минимальный балл, с которым можно претендовать на поступление в МФТИ, по профильным предметам - математике, физике, информатике, химии и биологии - составит 85 баллов, по русскому языку - 70 баллов.

- Реализация заявленного нами в рамках программы "Приоритет 2030" проекта по созданию инженерного образования нового поколения невозможна без обеспечения строгого отбора абитуриентов, - пояснил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. - Повышение минимальных баллов ЕГЭ по профильным предметам и русскому языку - лишь одна из мер. Анализ ситуации последних нескольких лет убеждает: более строгие требования к поступающим могут незначительно снизить в первые годы конкурс на место, но гарантируют готовность первокурсников с первых дней включаться в образовательный процесс на Физтехе.

Напомним, министерство науки и высшего образования ежегодно утверждает минимальные баллы ЕГЭ, которые должны предоставить выпускники школ, претендующие на поступление в вуз. На 2022/2023 год баллы такие: математика, физика, биология, химия - 39, русский язык, литература, география - 40, информатика и ИКТ - 44, обществознание - 45. Вузы имеют право повышать эти пороговые значения.