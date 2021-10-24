В США обнаружили опасные бактерии в ароматическом спрее для дома

Американская компания Walmart, управляющая крупнейшей сетью розничной торговли, отзывает почти четыре тысячи бутылок ароматического спрея для дома, применение которого могло привести к смерти. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC).

Отмечается, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США протестировали этот спрей и установили, что в нем содержатся опасные бактерии Burkholderia pseudomallei, которые вызывают мелиоидоз, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление.

Сейчас американские специалисты проводят проверку в связи с четырьмя случаями мелиоидоза в США, включая два смертельных. Так, в штате Джорджия в доме человека, у которого был выявлен мелиоидоз, обнаружили бутылку спрея, образец из которой показал наличие указанных бактерий.

Власти призывают покупателей немедленно прекратить использование спрея и сдать обратно в магазин.