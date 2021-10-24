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24.10.2021 01:56
Рубрика: В мире

В столицу Мексики выдвинулся караван из шести тысяч мигрантов

Фото: AFP/JACKY MUNIELLO Фото: AFP/JACKY MUNIELLO
Фото: AFP/JACKY MUNIELLO

Около шести тысяч мигрантов в субботу организованно отправились из города Тапачула в южном штате Чьяпас к столице страны. Об этом сообщила радиостанция Formula.

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Гаитяне, граждане Гватемалы, Сальвадора и Гондураса намерены пешком преодолеть почти 1,2 тысячи км до Мехико. Там они хотят попросить власти предоставить им документы, позволяющие находиться в республике и законно перемещаться по ее территории, пишет ТАСС. Национальная комиссия по правам человека призвала федеральные и региональные власти обеспечить безопасность каравана мигрантов и воздержаться от применения силы.

Ранее сотрудники Миграционной службы Мексики при поддержке бойцов Нацгвардии разогнали несколько крупных групп мигрантов, которые пытались добраться до границы с США. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что власти продолжат сдерживать миграционные потоки, отметив при этом, что необходимо решать проблемы, вынуждающие людей покидать свои страны.

Как отмечает РИА Новости, американские власти за последние 12 месяцев задержали на границе с Мексикой рекордные 1,7 миллиона человек, что почти в четыре раза больше, чем за предыдущий период.

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