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Рубрика: В мире

В Узбекистане начались выборы президента

Текст: Юрий Когалов (Ташкент)
В Узбекистане открылись избирательные участки. Граждане республики в воскресенье выбирают президента.
Фото: Юрий Когалов/РГ Фото: Юрий Когалов/РГ
Фото: Юрий Когалов/РГ

На этот пост претендуют нынешний глава государства Шавкат Мирзиёев, выдвинутый от Либерально-демократической парти Узбекистана, председатель Демократической партии "Национальное возрождение" Алишер Кадыров, кандидат от Экологической партии Нарзулла Абламурадов, представитель Социал-демократической партии "Справедливость" Бахрам Абдухалимов и кандидат от Народно-демократической партии Максуда Варисова.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Как отметил член ЦИК РФ Антон Лопатин, прибывший в Узбекистан в качестве наблюдателя, в ходе кампании у всех кандидатов были равные возможности. Что касается организации выборов, то, по его мнению, "абсолютно все готово для того, чтобы успешно провести голосование". "Сделано все возможное для того, чтобы выборы состоялись, прошли открыто, честно, в строгом соответствии с Конституцией и законодательством республики", - заявил он. Его коллега Эльмира Хаймурзина со своей стороны обратила внимание на медицинский аспект. По ее словам, на избирательных участках правильно организована логистика, выделены места для наблюдателей, соблюдены расстояния между кабинками, члены комиссий рассажены, создан запас средств индивидуальной защиты, на участках будут дежурить медики, организован контроль температуры.

Медики на входе с дезинфицирующим средством и прибором для измерения температуры. Фото: Юрий Когалов/РГ

Правом голоса в Узбекистане обладают порядка 21 миллиона человек. Чуть более 420 тысяч граждан (в том числе 120 тысяч за границей, в основном в РФ) успели воспользоваться этим правом заранее - благодаря досрочному голосованию, которое проходило с 14 по 20 октября. Этот показатель оказался почти в четыре раза выше, чем был в 2016 году, когда проводились предыдущие президентские выборы. Для того, чтобы принять участие в досрочном голосовании необходимо было письменно обратиться в соответствующую избирательную комиссию с указанием причины отсутствия в день выборов. Заполненный бюллетень в присутствии членов комиссии запечатывался в конверт, который сегодня будет опущен в урну. Вскроют эти конверты только после окончания голосования 24 октября, когда начнется подсчет голосов.

Пока же голосование только началось. Погода благоприятствует проведению выборов, в самого утра светит солнце, однако на улице довольно прохладно. Но это все же лучше, чем было бы в декабре. Прежде именно в последний месяц года в Узбекистане проводились выборы. Но согласно новому избирательному кодексу, отныне их будут устраивать только в октябре.

Работа началась ровно в 8 утра после того, как прозвучал гимн Узбекистана. Сначала избирателям пришлось пройти температурный контроль. На участок пускают только тех, у кого 36,6. Если температура превышает норму хотя бы на одну десятую градуса, они все же смогут проголосовать, но им вынесут на улицу специальную урну. Те, кто прошли этот кордон, должны назвать свою фамилию и продемонстрировать свой паспорт членам избиркома. Делается это с безопасного расстояния, обозначенного на полу лентами. Далее остается получить бюллетень, заполнить его, опустить в урну и по определенному маршруту покинуть участок. Это сделано для того, чтобы люди не сталкивались на входе.

Закроются избирательные участки в 20.00 по местному времени.

Первые бюллетени в урне. Фото: Юрий Когалов/РГ
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