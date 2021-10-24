В Узбекистане начался подсчет голосов на президентских выборах

Новости

"Реал" обыграл в гостях "Барселону" 19:38
Поисковики РФ и Украины обменялись останками погибших в годы войны солдат 19:06
Вирусолог назвал "любимые" органы коронавируса 18:59
Дзюба остался в запасе "Зенита" на матч со "Спартаком" 18:29
Движение "Ласточек" на МЦК против часовой стрелки восстановлено 17:11
СК возбудил дело после авиакатастрофы в Подмосковье 17:00
Гимнастка Мельникова завоевала серебро ЧМ в вольных упражнениях 16:43
Песков: Россия минимизирует последствия сближения НАТО и Украины 16:34
В Госдуме оценили решение США по визам для россиян 16:25
Предвыборные плакаты в Узбекистане могут разобрать на сувениры 16:24
Умерла актриса из "Полтергейста" Марта Генри 15:58
Петербургские ученые установили причину вымирания мамонтов в Сибири 15:58
В Подмосковье упал легкомоторный самолет 15:56
Умер актер, сценарист и писатель Григорий Штонь 15:51
Путин рассказал Беннету о медведях в Сочи 15:37
Путин примет участие в трех международных саммитах 15:19
Шойгу сравнил обогреватель в палатке у Путина с очагом из сказки про Буратино 15:10
Захарова прокомментировала решение Госдепа по американским визам 14:58
Песков анонсировал контакт Путина и Байдена в обозримом будущем 14:35
Россиянам без QR-кодов при госпитализации будут делать экспресс-тесты 14:06
После ДТП с шестью погибшими в Калмыкии возбуждены уголовные дела 14:04
В Европейскую часть России идут заморозки и гололедица 13:55
В ФРГ раскритиковали слова министра обороны Германии за угрозы в адрес России 13:49
Александр Емельяненко отказался комментировать победу брата над Джонсоном 13:36
Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по экстрадиции Исмаилова 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
24.10.2021 19:34
Рубрика: В мире

В Узбекистане начался подсчет голосов на президентских выборах

Текст: Юрий Когалов
Избирательные участки в Узбекистане закрыли свои двери в 20.00 по местному времени. В стране начался подсчет голосов.

Первым делом избирательные комиссии определили, сколько бюллетеней остались неиспользованными или были испорчены. Взамен такого можно получить новый, отдав неправильно заполненный обратно, но такое случается крайне редко. Как заявили на участке №43, в этот раз не было ни одного испорченного бюллетеня. Дополнительный запас обычно составляет около 5 процентов от количества зарегистрированных на конкретном участке избирателей. Он необходим еще и для того, чтобы обеспечить бюллетенями тех, кто придет не на свой участок. Благодаря единому электронному списку избирателей голосовать в Узбекистане можно на абсолютно любом участке.

Фото: Юрий Когалов/РГ
Предвыборные плакаты в Узбекистане могут разобрать на сувениры

Следующим делом проверяются пломбы на избирательных урнах. Сделать это доверяют наблюдателям. На участке №43, например, это был британец Стивен Кинг.

Затем в урну опускаются конверты с досрочного голосования, которые хранились в сейфе. Само досрочное голосование в Узбекистане проходило с 14 по 20 октября.

Лишь после всех этих процедур урны открываются, и начинается подсчет голосов.

В мире экс-СССР Узбекистан

Главное сегодня

СК возбудил дело после авиакатастрофы в Подмосковье
Федеральные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказывать неотложную помощь
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с SMS-атакой
В Петербурге на неделю введут жесткие ограничения по COVID-19
Опубликовано видео нокаута в бою Емельяненко с Джонсоном
Как решают экологические проблемы в России и в мире
Как Британия вооружает Украину