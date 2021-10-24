В Узбекистане начался подсчет голосов на президентских выборах

Первым делом избирательные комиссии определили, сколько бюллетеней остались неиспользованными или были испорчены. Взамен такого можно получить новый, отдав неправильно заполненный обратно, но такое случается крайне редко. Как заявили на участке №43, в этот раз не было ни одного испорченного бюллетеня. Дополнительный запас обычно составляет около 5 процентов от количества зарегистрированных на конкретном участке избирателей. Он необходим еще и для того, чтобы обеспечить бюллетенями тех, кто придет не на свой участок. Благодаря единому электронному списку избирателей голосовать в Узбекистане можно на абсолютно любом участке.
Следующим делом проверяются пломбы на избирательных урнах. Сделать это доверяют наблюдателям. На участке №43, например, это был британец Стивен Кинг.
Затем в урну опускаются конверты с досрочного голосования, которые хранились в сейфе. Само досрочное голосование в Узбекистане проходило с 14 по 20 октября.
Лишь после всех этих процедур урны открываются, и начинается подсчет голосов.