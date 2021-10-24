ВОЗ: Человечество имеет все инструменты для победы над пандемией

Мировое сообщество имеет все нужные инструменты для того, чтобы окончательно победить пандемию COVID-19. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, все возможности, в том числе и медицинские, не используются странами в полной мере, поэтому борьба с коронавирусом продолжается.

"Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках", - цитирует ТАСС гендиректора ВОЗ.

Гебрейесус напомнил, что Всемирная организация здравоохранения поставила цель - к концу 2021 года вакцинировать не менее 40% населения каждой страны. Выполнить эту задачу можно только, если заявления стран и фармкомпаний, контролирующих поставки вакцин, "будут соответствовать их действиям".