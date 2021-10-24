Взрыв газа в Шэньяне повредил около 100 зданий

Взрыв газа, прогремевший 21 октября в одном из ресторанов города Шэньян на северо-востоке КНР, оказался настолько мощным, что повредил около 100 расположенных поблизости зданий. Об этом в воскресенье сообщила газета Global Times.

Уточняется, что жертвами взрыва стали 4 человека, ранее сообщалось об одном погибшем и 33 пострадавших. Местные власти до сих пор не установили точную причину ЧП. Среди наиболее вероятных версий - неисправность газопровода и проблема с хранением сжиженного природного газа. Согласно подсчетам, взрыв причинил ущерб более чем 1,8 тысячи семей, а также владельцам примерно 100 магазинов, пишет ТАСС.

Для ликвидации последствий взрыва правительство мобилизовало более тысячи спасателей, медиков, сотрудников правоохранительных органов. По данным генконсульства РФ в Шэньяне, российских граждан среди погибших и раненых нет.