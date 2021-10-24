Зафиксирован всплеск интереса россиян к дальним поездкам

Всплеск интереса россиян к дальним поездкам агрегаторы начали фиксировать еще тогда, когда вести о грядущей нерабочей неделе были только слухами. И это несмотря на призывы медиков и властей остаться дома.

Так, по данным сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales, предоставленным "РГ", к выходным общее число запросов показывало прирост в 30%. Лидерами по числу запросов стали Москва, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край и Калининград. Среди тех, кто искал авиабилеты за границу, примерно 10% приходится на Турцию, по 2% - на Египет и ОАЭ.

При этом, как отметил пиар-директор Aviasales Янис Дзенис, москвичи ищут возможность уехать из города гораздо активнее жителей других регионов. По данным Туту.ру, среди тех, кто оформил авиабилеты на даты с 29 октября по 7 ноября, 88% планируют путешествие по России, а 12% отправятся за рубеж.

Власти Сочи объявили, что ожидают максимальную загрузку курорта в ноябрьские выходные, совпадающие с объявленными нерабочими днями. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Копайгородский, предполагается, что санатории будут заполнены на 90%, а отели - на 75%.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ждут, что если к нерабочим дням не прибавится полноценный локдаун, продажи путевок будут расти. В первую очередь в Турцию и Египет.

Официально все популярные направления внутри страны открыты для туристов. Тем не менее посещение массовых курортов становится сложным для людей, которые не вакцинировались или не переболели. Например, в Москве и Подмосковье сходить в театр или музей в нерабочие дни можно будет только с QR-кодом, кафе и рестораны будут работать только навынос. Исключение сделано только для ресторанов в отелях и для их постояльцев.

В Крыму при заселении в отели и санатории туристы также будут обязаны предъявить QR-код, он же будет необходим при посещении баров и кафе. А при отсутствии QR-кода нужно получить справку об отрицательном ПЦР-тесте.

Не получится снять номер в отеле без QR-кода и в Краснодарском крае. В городах-курортах вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения также будет возможен только с QR-кодом. В регионе ограничат проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий. С 25 октября по 1 декабря допуск участников и зрителей на них возможен только с QR-кодом.

В Калининградской области непривитым россиянам для заселения в отель нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест. Тем, кто привит или переболел коронавирусом, для размещения в гостиницах, гостевых домах и хостелах потребуется все тот же QR-код.

В Роспотребнадзоре напомнили, что россиянам рекомендовано в период нерабочих дней по возможности оставаться дома. Если избежать поездок не получается, то нужно использовать маски, антисептики, избегать мест массового скопления людей. Передвигаться по городу Роспотребнадзор советует на такси.