Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала садизмом решение Госдепа США о прекращении выдачи американских виз в России.

Ранее США внесли Россию в список государств, граждане которых не могут получать американскую визу на территории своей страны. Теперь россияне должны получать американскую визу в столице Польши Варшаве.

Захарова отметила в своем Telegram-канале, что американские дипломаты много лет разрушали систему оказания консульских услуг в России. "Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма", - написала она.

По словам Захаровой, это удар по семьям и родственникам - по связям, по спорту, по науке и многому другому.