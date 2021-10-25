11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября

Количество подписчиков онлайн-кинотеатра Netflix выросло до 214 миллионов. То ли еще будет дальше - ведь пандемия в разгаре, кинотеатры закрываются, только и остается, что прильнуть к экранам дома. Телевизор или компьютер - без разницы. Выбор - все больше. Только за последнее время - сериал об адаптации детдомовцев "Система", документальный фильм о женщинах в мужском виде спорта "Футболист_ка", первое шоу врачах для животных "Ветеринар"... Но идет новая неделя, а с ней и премьеры. Юбилеи Галины Вишневской и Игоря Бутмана, сериал "Струны", шоу "Русский ниндзя"...Навигатор-подсказка, что смотреть с каждым днем становится все актуальнее. Читайте, отмечайте, что не пропустить, тратьте свое время с пользой.

1 Сериал "Медиум". На "России 1", с 25 октября в 21:20. Детективная мелодрама - российская адаптация одного из самых успешных американских хитов NBC, номинанта на премии "Золотой глобус" и "Эмми". Образцовая жена и мать троих детей Анна Островская однажды открывает в себе необычные способности. Она - медиум и может говорить с мёртвыми, которые преследуют ее повсюду. Поначалу это пугает, но постепенно Анна понимает, что дар может помочь ей предотвратить преступления и спасти человеческие жизни. Так Островская начинает сотрудничать с полицией и берётся за расследование самых сложных дел. Но совмещать необычные способности с семейным бытом ей непросто… В ролях: Мария Порошина, Павел Трубинер, Сергей Степанченко, Евгения Симонова, Анатолий Лобоцкий, Наталья Суркова и другие.

2 Сериал "Струны". На КиноПоиске с 28 октября. 12-серийная музыкальная драма о четырех молодых виолончелистах и их преподавателе - талантливом музыканте, которого сыграл Артем Ткаченко. Звезда мировой музыкальной сцены возвращается в Москву, разрушив успешную карьеру за рубежом. Чтобы спасти себя от забвения в алкоголе и случайных связях, он начинает готовить четырех студентов-виолончелистов к покорению самого главного конкурса для любого музыканта. На что готовы герои ради признания и достижения цели? Студентов-виолончелистов сыграли молодые актеры Олег Отс, известный по фильму "Подольские курсанты", Алина Рачковская, Федор Левин и Ева Инденбаум. В сериале снялись Светлана Тома, звезда культовых советских фильмов "Табор уходит в небо", "Мой ласковый и нежный зверь", и Елена Сафонова ("Зимняя Вишня", "Женская собственность", "С чего начинается Родина").

3 Третий сезон сериала "Наследники". В онлайн-кинотеатре Амедиатека он доступен с 18 октября, но на прошлой неделе гид по премьерам у нас не выходил. Это - продолжение остросюжетной драмы, завоевавшей "Эмми" и "Золотой глобус", которое интригует звездными прибавлениями в касте: зрители увидят Александра Скарсгарда и Эдриана Броуди, а также Дарью Некрасову (актрису, режиссера и одну из создательниц популярного подкаста Red Scare). Третий сезон сериала покажет Логана Роя (Брайан Кокс) в напряженном положении. Все попытки обезопасить финансовое положение и сохранить семью лишь накалили обстановку. Кажется, корпоративная борьба рискует превратиться в настоящую войну, где родственники явно не будут жалеть друг друга.

4 Финал осенней серии игр "Что? Где? Когда?". Первый канал, 31 октября в 22:00. Финал пройдет в прямом эфире: против телезрителей выступит команда, которую возглавит обладатель звания "Лучший капитан Клуба", трёхкратный обладатель Хрустальной Совы, обладатель Бриллиантовой Совы, магистр игры "Что? Где? Когда?" Андрей Козлов.

5 Фильмы и программы к 95-летию со дня рождения Галины Вишневской. 25 октября - юбилей у оперной певицы, педагога, народной артистки СССР Галины Вишневской. К дате телеканал "Россия-Культура" подготовил специальную программу. В эфире: заключительный тур и церемония награждения лауреатов VIII Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской (25 октября, 17:00), документальный фильм "Любовь с антрактами" (25 октября, 18:45) и концерт-посвящение Галине Вишневской в Большом театре (31 октября, 21:25). Церемония награждения лауреатов VIII Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской прошла на сцене Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Каждый конкурсант исполнил по две арии. Прозвучали вокальные партии из опер Ж. Бизе, Дж. Верди, Ш. Гуно. Дж. Россини, П. Чайковского, Г. Доницетти, К. Сен-Санса, А. Бородина и С. Рахманинова. Оценивали конкурсантов звезды мировой сцены, руководители крупнейших оперных театров, фестивалей и артистических агентств. Председатель жюри - художественный руководитель Центра Оперного Пения Галины Вишневской Ольга Ростропович. Съемки концерта-посвящения Галине Вишневской в Большом театре. Съемки состоятся 25 октября. А уже 31 октября аудитория нашей страны сможет увидеть выступления лауреатов Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской разных лет. На канале ОТР 25 октября гость программы "Календарь" - Ольга Ростропович, одна из двух дочерей Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, которая посвятила жизнь сохранению и приумножению родительского наследия.

Фото: предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-Культура"

6 Документальный фильм "Импровизация в поисках диалога". На Первом канале 27 октября в 00:15. Фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ к 60-летию музыканта. В основе фильма - эксклюзивное интервью Игоря Бутмана, в котором он рассказывает о том, как начал заниматься музыкой, почему стал играть на саксофоне, как познакомился с американскими джазменами, создал свой оркестр, организовал первые джазовые фестивали в России, а также о том, почему вступил в партию "Единая Россия" и начал заниматься общественной деятельностью. О джазовой музыке и ее роли в современном мире. Зрители увидят Игоря Бутмана на репетициях и концертах в России и в США, в музыкальном училище имени Мусоргского, ки даже на... хоккейной площадке. В фильме принимают участие Мариула Ливанова - мать Игоря Бутмана, Олег Бутман - его брат, музыканты Сергей Мазаев, Николай Ливановский, Давид Голощекин, Геннадий Гольштейн, Роберт Гласпер, Лорин Телезе, а также Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Использованы материалы из личного фотоархива Игоря Бутмана и фрагменты из спектаклей "Онегин-блюз" и "Дуэт для голоса и саксофона" с участием музыканта.

7 Шоу "Русский ниндзя". На СТС, с 27 октября в 20:00. Для популярного рэпера и шоумена Моргенштерна новое шоу стало дебютом в роли телеведущего, а для известного блогера и ведущей Иды Галич - первым спортивно-экстремальным проектом. Третий ведущий - Василий Артемьев. Бороться за звание самого сильного героя проекта будет более двухсот участников со всей России, прошедшие масштабный кастинг. В числе смельчаков оказались как чемпион Европы по спортивной гимнастике Михаил Худченко и спортивный блогер Алексей Столяров, так и представители совершенно разных сфер и профессий: мама в декрете, массажист, бухгалтер, стоматолог, программист, секретарь, пожарный и другие герои. "Русский ниндзя" - российская версия всемирно известного шоу Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах. Шоу особенно популярно в США, где программа идёт 13 сезонов, а последний сезон посмотрели 35 миллионов зрителей.

8 Сериал "Возврату не подлежит". На телеканале 2х2, по средам в 22:22. Есть ли в мире работа, на которой человека окружают упыри, тролли и кровопийцы… в буквальном смысле? Такие клиенты - ещё не самое страшное, что ждёт героев н "Возврату не подлежит". Ведь они работники (или рабы) в оккультной лавке эксцентричного и тираничного торговца магией. Лавка оккультных товаров Виктора Морро - удивительное и окутанное тайнами место. И главная тайна - как этот харизматичный чародей-аферист заставляет своих работников выполнять самые безумные миссии и задания в фэнтези-мирах? Гипноз? Шантаж? Магия? Бывший риэлтор Платон, цыганка Роза и живая картина Ярополка Окаянного мечтают сбежать с самой адской работы на свете. А пока путешествуют по измерениям, открывают порталы во времени, а в перерыве между жалобами на несносного шефа находят секрет бессмертия. Впервые в истории телеканала 2х2 главных героев сериала озвучили известные актёры независимого театра "Мастерская Брусникина": Илья Барабанов, Ясмина Омерович и Алексей Любимов.

9 Линейка мелодрам "Лав Сторис". На Dомашнем с 25 октября. Начинается новая неделя премьер фильмом "Как мы любили друг друга". 26 октября зрительницы смогут посмотреть картину "Не отрекаются любя". 27 октября - романтическую мелодраму "Павлин, или треугольник в квадрате". 28 октября - лирическую "Придуманное счастье". И завершает линейку осенних премьер 29 октября мелодрама "С чистого листа".

10 Программа "Простая кухня Раймонда Бланка". На канале "Кухня ТВ" - с 24 октября по выходным в 20.00. Le Manoir aux Quat"Saisons - загородный отель Раймонда Бланка, расположенный на холмах Оксфордшира. Раймонд считается одним из лучших шеф-поваров мира, а его ресторан - единственный в Великобритании обладатель двух звезд Мишлен на протяжение 30 лет. Главное здесь - это тщательно ухоженный огород и фруктовый сад, и все, что там растет, выступает основой для блюд Раймонда. К Раймонду присоединяются его друзья и коллеги, которые поделятся своими секретами вкусной еды.

Фото: предоставлено "Кухня ТВ"

11 Юмористическое шоу от создателей КВН - "Суперлига" с ведущим Вячеславом Макаровым. На СТС 31 октября в 17:00. В новом проекте за главный приз в один миллион рублей поборются лучшие комедийные команды, которые возглавят звёздные капитаны: Даня Милохин, Валя Карнавал, Дава, Дмитрий Назаров, Пелагея, Артур Бабич, Андрей Рожков, Дарья Донцова, Аня Pokrov, Дмитрий Дибров, Юлианна Караулова и другие. Одним из самых ярких событий шоу стало участие Дани Милохина, который не только вышел на сцену с командой "Провокация", но и сделал неожиданный подарок напарницам - прислал им 1 миллион рублей на следующий день после съёмок. Так Даня поблагодарил девушек за игру, решив подарить главный приз от себя.