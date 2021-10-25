Apple Fitness+ появится в России 3 ноября

Сервис для тренировок Apple Fitness+ появится в России и еще в 14 странах 3 ноября. Стоимость подписки составит 249 рублей в месяц или 1490 рублей в год, сообщается в пресс-релизе компании Apple.

Apple Fitness+ - фитнес-сервис для Apple Watch и других устройств Apple. Он позволяет заниматься спортом у себя дома. Сервис учитывает показатели тренировок с Apple Watch и предлагает индивидуальные тренировки, которые можно выполнять где и когда удобно. Тренеры проводят тренировки и медитации с сопровождением как для начинающих, так и для людей, занимающимся фитнесом профессионально. Тренер расскажет, как модифицировать любую тренировку, чтобы в ней могли принять участие люди с разным уровнем подготовки.

Заниматься можно под музыку самых популярных музыкантов наших дней, чтобы от начала до конца тренировки, которая длится от 5 до 45 минут, пользователи не теряли мотивацию. Подписчики Apple Music могут сохранять треки из тренировок Apple Fitness+, чтобы позже послушать их снова - необязательно во время занятий спортом. Пользователи могут выбрать высокоинтенсивную интервальную тренировку (HIIT), силовую тренировку, йогу, танцы, кор, еду на велосипеде, пилатес, медитацию, ходьбу или бег на дорожке, греблю, осознанное восстановление и другие виды тренировок.

Кроме того, пользователям Apple Fitness+ доступны новые подборки, такие как "Ходьба", составленные экспертами со всего мира. С помощью историй, фото и песен они мотивируют людей больше ходить пешком. Для этого нужны Apple Watch и AirPods или Bluetooth‑наушники. В Apple Fitness+ также есть программы, предназначенные для достижения целей в определенные периоды жизни - например во время беременности или в пожилом возрасте, а также тренировки или медитации для новичков. Кроме того, появилась новая программа тренировок для подготовки к снежному сезону, которую создали и ведут двукратный олимпийский золотой медалист и пятикратный чемпион мира по лыжам Тед Лигети и тренер Apple Fitness+ Анья Гарсиа.

Apple Fitness+ войдет в подписку Apple One Premier, которая включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 2 ТБ пространства в iCloud+ за 995 рублей в месяц. Пользоваться одной подпиской могут до шести членов семьи. С 3 ноября подписка Apple One Premier станет доступна еще в 17 странах. В настоящее время сервис Apple Fitness+ доступен в Австралии, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и США.