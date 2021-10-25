Apple выпустила iOS 15.1

Компания Apple выпустила первое большое обновление операционной системы iOS - iOS 15.1. Оно уже доступно в меню "Обновление ПО".

В iPhone 13 Pro и 13 Pro Max появилась функция записи видео в формате ProRes. Также появилась функция Share Play, которая позволяет совместно смотреть фильмы, фотографии и слушать музыку.

Появилась возможность добавить сертификаты вакцинации (в России эта функция пока не доступна). Также компания исправила некоторые недостатки и повысила общую стабильность операционной системы. Размер обновления составляет около 1,5 Гб.