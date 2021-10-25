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25.10.2021 14:05
Рубрика: Экономика

Арендаторы предпочитают обычную "вторичку" старинным особнякам

Текст: Марина Трубилина

Столичные арендаторы предпочитают вторичное жилье новостройкам. Такие данные приводит сервис Яндекс.Аренда.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Большинство опрошенных, 57%, охотнее арендуют квартиру на вторичном рынке, чем в новостройке (за новые дома "голосуют" 28%). Меньше всего желающих снять жилье в старинном доме, находящемся в историческом центре, - всего 15%.

Один из основных плюсов квартиры - хорошая транспортная доступность, на это обращает внимание около трети опрошенных. Из них 84% респондентов выбрали бы квартиру рядом со станцией метро, 79% согласны на автобусную остановку неподалеку. В то же время крупная автотрасса около дома, по мнению 40% опрошенных - негативный фактор.

Развитая инфраструктура важна для 19% респондентов. В первую очередь, это продуктовый магазин в шаговой доступности (90% опрошенных), аптека (70%), поликлиника (46%), школа или детский сад (35%), спортивный объект (22%). Самый нежелательный объект по соседству с домом - это мусорная свалка (77% участников опроса). А вот к застройке жильем бывших промышленных территорий арендаторы относятся нейтрально, 18% из них не против снять здесь жилье.

Обращают внимание арендаторы (64% опрошенных) на материалы, из которых построен дом. Треть участников опроса выбрала бы кирпичное здание для проживания, самые непривлекательные - деревянные и блочные дома.

Внутри квартиры для арендаторов важна бытовая техника (36%). Наличие холодильника обязательно для половины опрошенных, 21% откажется от жилья без стиральной машины, 15% нуждаются в плите с духовкой. Около трети арендаторов, в первую очередь, обращают внимание на евроремонт в съемном жилье (29%), 15% наиболее значимым фактором назвали подключенный интернет.

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