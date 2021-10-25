Басинский: Такого комплексного книжного фестиваля во Владимире еще не было

- Такого комплексного большого фестиваля с сочетанием и профессиональной, и широкой книжной программ с точки зрения издательского дела, и книжных магазинов, и библиотек - всех аспектов существования книги в современном мире - во Владимирской области еще не было.

На фестивале присутствовали более 30 почетных гостей, а также представители порядка 40 крупных издательств.

В названии фестиваля - Китоврас - безусловно есть некоторая доля игры и иронии, чего часто не хватает в организации региональных культурных мероприятий, которые бывают слишком "серьезными", так что скулы от скуки сводит. Китоврас - чудовище из русских сказок, где рассказывается о царе Соломоне. Изловленный Соломоном этот Китоврас, напоминающий античного кентавра, иногда с крыльями, является существом вещим, удивляющим царя своей мудростью. Но при этом он то его друг, то враг, а иногда и жен его похищает.

Ирония очевидна, но в ней, если задуматься, есть и серьезный смысл. Современная литература все чаще создается на стыке разных жанров: фикшен и нон-фикшен, романы-биографии и биографии-романы... Так что современная литература - тоже в некотором роде кентавр.

Так, на своем выступлении писатель Майя Кучерская, представлявшая книгу "Лесков: Прозёванный гений", вошедшую в короткий список литературной премии "Большая книга", говорила о том, как пишутся биографии и насколько допустим в них художественный вымысел. А на совместном выступлении с Алексеем Варламовым они говорили о том, что позволительно и что непозволительно биографу, который рассказывает о своем герое порой весьма интимные вещи, цитирует письма и дневниковые записи, вовсе не предназначенные для печати.

Такого комплексного большого книжного фестиваля во Владимире еще не было

Тема биографий обсуждалась и на встречах с представителями издательства "Молодая гвардия", которое в октябре будущего года будет отмечать свое 100-летие. За время существования "Молодая гвардия" выпустила суммарным тиражом более 2 миллиардов книг. Учитывая, что на земном шаре сегодня проживают примерно 8 млрд человек, то теоретически каждый четвертый мог бы держать в руках какую-нибудь "молодогвардейскую" книжку. В 90-е годы, рассказал исполнительный директор издательства Роман Косыгин, "Молодая гвардия" переживала трудные времена. Но сохранилось в отличие от других советских издательств, таких, например, как "Современник". И не только сохранилось, но выпускает сегодня в своей знаменитой серии "Жизнь замечательных людей" в разы больше книг, чем их выходило в советский период, не говоря уже о дореволюционных временах. В обновленную серию "ЖЗЛ", сохранившую при этом традиционный внешний вид (кстати, его невозможно подделать - корешок "жэзээльских" изданий специально изготавливается для них только в одной типографии), влились свежие писательские силы, и презентация книги Майи Кучерской было живым тому примером.

Основными площадками фестиваля стали читальные залы областной Владимирской научной библиотеки, у каждого из которых был своей цвет - синий, красный, зеленый. Здесь и выступали владимирские писатели и гости из Москвы - поэт Дмитрий Воденников, издатель Борис Куприянов, критик Константин Мильчин и многие другие.

Утрата

В дни Владимирского книжного фестиваля из Москвы пришло горькое известие. На 76-м году жизни не стало известной радиоведущей Майи Пешковой. Это был один из самых-самых ярких голосов радио "Эха Москвы", без которого невозможно представить культурную составляющую радиостанции с начала 90-х годов, когда туда пришла Майя Пешкова, чтобы остаться там до конца жизни.

Мы с Майей были очень дружны, и я горжусь этой дружбой. Часто перезванивались в последнее время. И не скрою, я всегда восхищался силой ее духа, какой-то почти невозможной трудоспособностью, но главное - бесконечной теплой любовью к своему делу. Да что там делу! Скажу без всякого ложного пафоса, своей просветительской миссии.

Горькое известие: не стало замечательной радиоведущей Майи Пешковой, журналиста от Бога

Она придумала и вела лучшие культурные и литературные передачи на "Эхе Москвы" - "Непрошедшее время" и "Книжное казино". Без ее удивительного, какого-то детского голоса из "Эха Москвы" что-то навсегда уйдет. Впрочем, записи "Непрошедшего времени", уверен, станут золотым архивом радиостанции и будут еще много раз звучать из наших радиоприемников.

Больше всего Майя поражала меня своей смелостью и способностью выстоять не только перед любыми трудностями, но и перед любыми ударами судьбы, от которых впал бы в депрессию самый сильный мужчина. А Майя в любом возрасте была в лучшем смысле этого слова ребенком - живым, нежным, радостным. Лично я заряжался от одного только звука ее звонкого голоса.

И еще она была настоящим профессионалом.

Радиожурналистом от Бога.

Говорят, незаменимых нет. Увы, есть... Заменимы те, кто занимает место, не им созданное. А Майя занимала свое и только свое место. И это место уже никто не сможет занять.

Прощай, Майя!