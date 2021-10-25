Более 256 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в понедельник вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID- 19 вылечили 22 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 42,1 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 141,8 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID- 19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 342 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 767 военнослужащих с COVID- 19 лежат в ведомственных госпиталях. Шестнадцать заболевших лечат гражданские медики. Еще 559 человек изолированы на дому.

Сообщается, что четверо инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У тринадцати пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 120 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 206 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи ста человек, 443 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 29,2 тысячи пациентов, из которых почти 10,5 тысячи - гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 256 052 человека, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением генерала армии С.К.Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени уже передано более 308 тонн жидкого кислорода для нужд регионов", - отметили в ведомстве.