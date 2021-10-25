Бундестаг выберет нового председателя

Кандидатуру председателя парламента традиционно выдвигает его крупнейшая фракция. До сих пор на федеральном уровне о 53-летней госпоже Бас мало кто слышал. Известно, что она курирует вопросы здравоохранения, болеет за футбольный клуб родного Дуйсбурга и вообще предпочитает свой город, где весьма популярна, Берлину.
"Шойбле выступал политическим тяжеловесом. Бербель Бас, в свою очередь, не имеет опыта политического руководства и не является известной фигурой", - отметил в беседе с DW политолог Клаус Штюве. Однако ее избрание, по мнению эксперта, неизбежно, поскольку Социал-демократическая партия Германии обещала руководствоваться в кадровой политике гендерными квотами.
У страны уже есть президент-мужчина - социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер. Если переговоры о коалиции "Светофор" пройдут успешно, то уже в декабре канцлером Германии может стать Олаф Шольц от СДПГ. Так что пост главы бундестага в партии решили отдать женщине.
Такое уже дважды случалось в истории ФРГ. В 1972 году влиятельная и активная социал-демократка Аннемари Регнер стала вообще первой женщиной в мире во главе свободно избранного парламента. Тогда это был настоящий прорыв. С 1988-го по 1998 год бундестаг возглавляла Рита Зюсмут от ХДС. Именно Зюсмут инициировала сокращение депутатского корпуса, который в наши дни снова разросся почти "до размера XXL", как шутят немецкие СМИ.