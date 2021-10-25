Бундестаг выберет нового председателя

Новости

Путин наградил Зорькина и Бутмана 23:19
В Сирии перед колонной российской военной полиции произошел взрыв 22:42
Mastercard разрешит клиентам расплачиваться криптовалютой 22:31
Взорвавшаяся квартира в Набережных Челнах была отключена от газа 21:58
Более 256 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:55
Молдавия заключила контракт на закупку газа у Польши 21:38
Apple выпустила iOS 15.1 21:11
Лавров: Отношений между РФ и НАТО нет 20:54
Лавров предложил начать диалог военных ведомств РФ и Норвегии на высоком уровне 20:43
Отряд "Центроспас" МЧС России передумали ликвидировать 20:38
Лавров назвал заявления главы Минобороны ФРГ фантазиями 20:36
В Набережных Челнах спасли четвертую пострадавшую при взрыве газа 20:22
Эрдоган не стал объявлять персонами нон грата десять западных послов 20:19
В Петербурге возобновились коронавирусные рейды по барам 20:13
В Судане два человека убиты, более 80 ранены в ходе протестов 19:55
Прокуратура начала проверку после гибели художника Бубнова в бассейне 19:35
Биржевой курс евро упал ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года 19:30
Фильм "Разжимая кулаки" выдвинут на "Оскар" от России 19:29
В Минске сообщили об изменении графика движения поездов до Адлера 19:28
В Челнах из-под завалов достали третьего пострадавшего при взрыве газа 19:21
Главой Российского Оскаровского комитета избран Павел Чухрай 19:19
В Набережных Челнах возбудили дело после взрыва газа в жилом доме 19:04
Путин включил Серышева в состав Совета безопасности РФ 19:01
Путин и Джонсон обсудили климат, Украину, Иран и Афганистан 19:00
В Набережных Челнах после взрыва газа в доме спасли двух братьев 18:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
25.10.2021 21:58
Рубрика: В мире

Бундестаг выберет нового председателя

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 244(8595)
Новым председателем парламента ФРГ, скорее всего, станет женщина. Как ожидают, ветерана немецкой политики, христианского демократа Вольфганга Шойбле, заседающего в бундестаге с 1972 года, сменит на этом посту малоизвестная социал-демократка Бербель Бас из Рурской области. Голосование должно состояться во вторник на учредительном заседании бундестага, пишет Deutche Welle.

Кандидатуру председателя парламента традиционно выдвигает его крупнейшая фракция. До сих пор на федеральном уровне о 53-летней госпоже Бас мало кто слышал. Известно, что она курирует вопросы здравоохранения, болеет за футбольный клуб родного Дуйсбурга и вообще предпочитает свой город, где весьма популярна, Берлину.

В ФРГ раскритиковали слова министра обороны Германии за угрозы в адрес России

"Шойбле выступал политическим тяжеловесом. Бербель Бас, в свою очередь, не имеет опыта политического руководства и не является известной фигурой", - отметил в беседе с DW политолог Клаус Штюве. Однако ее избрание, по мнению эксперта, неизбежно, поскольку Социал-демократическая партия Германии обещала руководствоваться в кадровой политике гендерными квотами.

У страны уже есть президент-мужчина - социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер. Если переговоры о коалиции "Светофор" пройдут успешно, то уже в декабре канцлером Германии может стать Олаф Шольц от СДПГ. Так что пост главы бундестага в партии решили отдать женщине.

Такое уже дважды случалось в истории ФРГ. В 1972 году влиятельная и активная социал-демократка Аннемари Регнер стала вообще первой женщиной в мире во главе свободно избранного парламента. Тогда это был настоящий прорыв. С 1988-го по 1998 год бундестаг возглавляла Рита Зюсмут от ХДС. Именно Зюсмут инициировала сокращение депутатского корпуса, который в наши дни снова разросся почти "до размера XXL", как шутят немецкие СМИ.

В мире Европа Германия Парламентские выборы в Германии

Главное сегодня

Путин дал поручения по антикоронавирусным ограничениям. Главное
Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса
Лавров назвал заявления главы Минобороны ФРГ фантазиями
Биржевой курс евро упал ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года
Фильм "Разжимая кулаки" выдвинут на "Оскар" от России
Как решают экологические проблемы в России и в мире
Как Британия вооружает Украину