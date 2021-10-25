Бундестаг выберет нового председателя

Новым председателем парламента ФРГ, скорее всего, станет женщина. Как ожидают, ветерана немецкой политики, христианского демократа Вольфганга Шойбле, заседающего в бундестаге с 1972 года, сменит на этом посту малоизвестная социал-демократка Бербель Бас из Рурской области. Голосование должно состояться во вторник на учредительном заседании бундестага, пишет Deutche Welle.

Кандидатуру председателя парламента традиционно выдвигает его крупнейшая фракция. До сих пор на федеральном уровне о 53-летней госпоже Бас мало кто слышал. Известно, что она курирует вопросы здравоохранения, болеет за футбольный клуб родного Дуйсбурга и вообще предпочитает свой город, где весьма популярна, Берлину.

"Шойбле выступал политическим тяжеловесом. Бербель Бас, в свою очередь, не имеет опыта политического руководства и не является известной фигурой", - отметил в беседе с DW политолог Клаус Штюве. Однако ее избрание, по мнению эксперта, неизбежно, поскольку Социал-демократическая партия Германии обещала руководствоваться в кадровой политике гендерными квотами.

У страны уже есть президент-мужчина - социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер. Если переговоры о коалиции "Светофор" пройдут успешно, то уже в декабре канцлером Германии может стать Олаф Шольц от СДПГ. Так что пост главы бундестага в партии решили отдать женщине.

Такое уже дважды случалось в истории ФРГ. В 1972 году влиятельная и активная социал-демократка Аннемари Регнер стала вообще первой женщиной в мире во главе свободно избранного парламента. Тогда это был настоящий прорыв. С 1988-го по 1998 год бундестаг возглавляла Рита Зюсмут от ХДС. Именно Зюсмут инициировала сокращение депутатского корпуса, который в наши дни снова разросся почти "до размера XXL", как шутят немецкие СМИ.