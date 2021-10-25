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25.10.2021 14:11
Рубрика: Экономика

ЦБ рассказал о рекордной прибыли российских банков

Текст: Роман Маркелов
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Банк России пока сохраняет прогноз о прибыли банков в этом году примерно в 2,5 трлн рублей. Об этом рассказал на брифинге директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

Фото: cbr.ru
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"За три квартала у нас прибыль 1,9 трлн рублей, что больше, чем прибыль за весь 2019 и 2020 год. Даже если прибыль четвертого квартала будет на уровне что-то среднее между вторым и третьим кварталом, то 2,5 трлн рублей должно быть. Может быть, чуть меньше, но суть от этого не меняется - в этом году прибыль будет рекордная", - сказал Данилов.

Ранее Банк России сообщал, что в первом квартале 2021 года прибыль российского банковского сектора составила 578 млрд рублей, а во втором квартале - 621 млрд рублей. Такие показатели были достигнуты в основном благодаря росту бизнеса и меньшим расходам на резервы под кредитные потери. За весь 2020 год чистая прибыль российских банков достигла 1,6 трлн рублей.

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