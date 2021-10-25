Нашлась таинственно пропавшая тысячелетие назад церковь Апостолов

В Израиле совместная команда американских и израильских археологов раскопала большую стену без дверей, окружавшую остатки крупной базилики на северном берегу Кинерета. Эксперты считают, что находка представляет собой церковь Апостолов в Вифсаиде, пропавшую в VIII веке нашей эры.

Как сообщает The Jerusalem Post, впервые стена была обнаружена еще несколько веков назад. Еще в то время исследователи предположили, что она могла быть возведена с конкретной целью - скрыть известную христианскую базилику V века.

С тех пор ученые спорят о причинах и времени строительства этой стены, о том, кто именно ее возвел и с какой целью. Более столетия археологи искали и потерянный город Вифсаиду, описанный в Библии. И вот теперь новые находки могут приоткрыть завесу тайны.

Ранее археологи раскопали курган а-Тель в парке Иордана и обнаружили следы многочисленных сооружений. Так был найден потерянный город аль-Арадж. Еще в конце XIX века он рассматривался как город, который в библейские времена носил название "Вифсаида".

"Пять лет назад мы решили хорошенько проверить это место и начали его раскопки, - говорит профессор Мордехай Авиам из Института археологии Галилеи. - Вскоре мы обнаружили римский слой времен Иисуса, раскопали дома, глиняную посуду, монеты и так далее. С самого начала некоторые находки подсказывали нам, что где-то должна быть церковь, например, кусочки мозаики ".

В результате была раскопана не только стена, но и мозаика, которая указывает на существование здесь в прошлом крупной базилики. Исследователи выразили уверенность в том, что эта базилика будет идентифицирована как потерянная церковь Апостолов в Вифсаиде. В последний раз она была упомянута в хрониках баварского епископа Виллибальда, который посетил этот район во время своего паломничества в 724 году нашей эры.

Новый Завет описывает Вифсаиду как место рождения трех Апостолов Иисуса - Петра, Андрея и Филиппа. Этот город располагался на берегу Галилейского моря. Согласно различным евангелиям, Иисус Христос именно здесь совершил некоторые из своих чудес.

"По возвращении апостолы рассказали Иисусу все, что они сделали. Он взял их с собой и удалился в одиночку в город, называемый Вифсаида. Когда толпы узнали об этом, они последовали за ним, и он приветствовал их, рассказал им о Царстве Божьем и исцелил тех, кто нуждался в исцелении ", - говорится в Евангелии от Луки.

В своих хрониках епископ Виллибальд писал: "И оттуда они отправились в Вифсаиду, резиденцию Петра и Андрея, где сейчас на месте их дома находится церковь. Они остались там на ночь, а на следующее утро отправились в Хоразин, где наш Господь исцелил бесноватых и переселил дьявола в стадо свиней".

Считается, что церковь Апостолов исчезла спустя несколько десятилетий после паломничества епископа. Причины этого остаются загадкой. Исследователи связывают ее с несколькими вероятными факторами. Например, известно, что в то время в этом районе произошло мощное землетрясение. Кроме того, сменилась власть, на престол взошла мусульманская династия.

Что касается раскопанной базилики, то ее размеры составляют 27x16 метров. По словам профессора Авиама, раскопать удалось две мозаики и апсиды. Они датируются византийским периодом. Анализ показал, что церковь была построена в конце пятого или начале шестого века нашей эры и, вероятно, использовалась до восьмого века. Это соответствует хронологии существования церкви Апостолов.