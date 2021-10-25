Что думают учителя и родители о новых образовательных стандартах

С сентября 2022 года в силу вступят новые ФГОСы - федеральные образовательные стандарты для начальной и основной школы (с 1-го по 4-й и с 5-го по 9-й классы). Для школ, родителей и самих учеников это наиважнейшие документы: они определят содержание школьного образования России на многие годы.

Здесь гораздо четче, чем в прошлой версии, прописано, что должны знать и уметь дети после четвертого и девятого классов. Именно эти стандарты станут основой конкретных программ для школ и учебных планов, учебников и заданий для ЕГЭ. По идее, качество образования в школах должно стать лучше - ведь учителям даны четкие ориентиры.

Но, оказывается, больше половины российских педагогов уверены: новые ФГОСы никак не изменят качество образования в школах. А большинство родителей и вовсе не знают, что через год школы начнут жить по новым правилам. Об этом говорят результаты исследования экспертов "Актион Образование", которые опросили педагогов, мам и пап в 59 регионах России.

Итак, 55 процентов учителей считают, что ФГОС ни на что не влияют и качество образования после их введения не изменится. Правда, треть все же позитивно оценила новые стандарты, а вот десятая часть опрошенных педагогов опасаются, что обучение может стать даже хуже. Почему так? Эксперты считают, что учителя еще не успели вникнуть в суть документов, хотя подписаны они были еще в июле. Но их нужно изучить досконально, благо время еще есть.

А вот с родителями ситуация вообще "аховая". Выяснилось, что 90 процентов из них не в курсе, что новые стандарты приняты. Поэтому неудивительно, что никак не смогли оценить влияние стандартов на качество обучения 70% опрошенных. Интересно, что пятая часть родителей при этом уверены, что станет только хуже - ответ из серии "не читал, но осуждаю". Лишь 2% верят, что качество обучения по новым стандартам повысится.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Мария Агранович

По сути, о всех изменениях родителям должна сообщать школа - учителя или администрация. Педагоги - участники опроса уверяют: родителям про стандарты рассказывали. Половина - лично на родительских собраниях, а 21 процент учителей отметили, что такая важная информация была размещена на школьном сайте.

Родителям в первую очередь важно, что конкретно изменится в жизни ребенка: что нового в содержании обучения, в оценках. Чему будут учить и как

- Родители могут отрицать, что им сообщали о новых стандартах, потому что школа неверно выбрала канал общения, - считает эксперт в области образовательного права Анна Рыжкова. - Во всяком случае, школьный сайт - совсем не тот источник: туда заходят единицы пап и мам. Как правило, всю информацию они стремятся получить в соцсетях и мессенджерах. Да и родительских собраний из-за коронавируса стало меньше. Даже в онлайн выходят далеко не все.

А еще, по мнению эксперта, некоторые педагоги могут считать, что стандарты - забота исключительно учителей. И нечего обсуждать это с родителями. Опрос подтверждает: треть педагогов ничего не рассказывали родителям о новых ФГОС. В корне неверная позиция.

Вообще, понимают ли в семьях школьников, что такое образовательные стандарты и что они регулируют? Исследование показало: в теме - только половина.

А вот 14 процентов родителей, например, считают, что в стандартах прописан перечень одобренных учебников, по которым должны учить детей.

Еще два процента путают стандарты с особенностями приема детей в школу и со школьным уставом, где прописаны правила поведения, возможность введения формы и пр. Треть родителей признались, что не знают, о чем вообще идет речь.

Откуда такая неразбериха? По мнению экспертов, причина как раз в том, что пока сами учителя не разобрались в сути грядущих изменений и не могут разъяснить ее родителям. А ведь именно им в первую очередь важно, что конкретно изменится в жизни ребенка, чему будут учить и как.